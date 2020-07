Wennigsen

Bereits seit Monaten sind die Stellen der Schulsozialarbeiter an den Grundschulen in Wennigsen und Bredenbeck vakant, da keine Nachfolger gefunden wurden. Weil die Gemeinde die Kosten für dieses Personal selbst tragen muss, lag die Überlegung nahe, die Suche einzustellen und auf die Hilfe zu verzichten. Der Ausschuss für Bildung, Kinderbetreuung und Sport hat jetzt jedoch dafür gestimmt, die Stellen an beiden Einrichtungen nachzubesetzen – nachdem die Schulen die Dringlichkeit deutlich gemacht hatten.

Die Grundschulen in Wennigsen und Bredenbeck sind keine Ganztagsschulen. In solchen Fällen würde die Landesregierung die Kosten für einen Schulsozialarbeiter übernehmen. So muss die Gemeinde die Sozialarbeiter selbst stellen. Es sei allerdings trotz großer Bemühungen in den vergangenen Monaten nicht gelungen, jemanden zu finden, berichtet Barbara Zunker, Fachbereichsleiterin für Bildung und Soziales. Dennoch werde die Gemeinde nun weiter suchen. Eine Überlegung sei etwa, eine Person für beide Schulen einzustellen.

Die Entscheidung sei erst mal eine Erleichterung, findet Hanna Rojczyk, Schulleiterin der Grundschule Wennigsen. „Über Wochenstunden möchte ich jetzt gar nicht reden“, fügt sie hinzu. Wichtig sei ihr vor allem, dass jemand da ist – und zwar täglich. Denn eine solche Kraft sei sowohl für das Kollegium als auch für Kinder und deren Eltern eine große Unterstützung in allen möglichen Konfliktsituationen.

„Wir haben mehr als 30 Kinder mit Fluchterfahrung“

Deshalb sei für den Ausschuss genau aufgeschlüsselt worden, an welchen Stellen ein Sozialarbeiter im Schulalltag zum Einsatz komme. Dies solle zeigen, weshalb es unabdingbar sei, die Stelle zu besetzen, obwohl die Gemeinde die Kosten dafür selber tragen müsse. „Wir haben mehr als 30 Kinder mit Fluchterfahrung“, berichtet Rojczyk. Bei weiteren sei sonderpädagogischer Unterstützungsbedarf festgestellt worden. Auch die Grundschule in Bredenbeck hat in einem Schreiben großen Bedarf an einer solchen personellen Unterstützung verdeutlicht.

Wie genau die Stunden verteilt werden, müsse nun in den Fraktionen noch einmal beraten werden, sagte Sitzungsleiterin Marianne Kügler nach der Abstimmung. Doch in einem sind sich tatsächlich alle einig: die Grundschulen brauchen Sozialarbeiter.

