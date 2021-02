Bredenbeck

Einen Tag lang haben die Mitarbeiter der Tischlerei Interlignum aus Bredenbeck zugunsten der Obdachlosenhilfe Hannover gearbeitet. Dank des Aktionstags konnte Interlignum 2496 Euro an die Obdachlosenhilfe spenden. „Das sind 20 Prozent mehr als ich erwartet hatte“, sagt Ulrich Meier-Leko.

Mehr als 20 Kunden waren am letzten Freitag im Januar zur Tischlerei Interlignum gekommen, um ihre Tische, Stühle oder Brettchen abzuholen, nachdem das Team von Ulrich Meier-Leko sie überarbeitet hat – und das im Urlaub der Mitarbeiter. Denn an diesem Tag arbeitet das gesamte Team des Bredenbecker Betriebs ohne Lohn. Das eingenommene Geld kommt komplett der Obdachlosenhilfe Hannover zugute.

Um die Obdachlosenhilfe Hannover weiter zu unterstützen, sammelt Ulrich Meier-Leko nun auch Kleidung, die an den Verein übergeben wird. Er zeigt sich erstaunt, wie viele Säcke mit Kleidung innerhalb von einer Woche bei ihm abgegeben wurden. Dutzende große Säcke und Kartons mit Kleidung für jung und alt haben Wennigser in die Bredenbecker Tischlerei gebracht. Dort wird die Kleidung demnächst von der Obdachlosenhilfe abgeholt und an Bedürftige verteilt.

Alle Interessierten können Säcke mit Kleidung – von Unterwäsche bis hin zur Winterjacke – noch bis Freitag, 12. Februar, bei der Tischlerei Interlignum, Am Brink 10, abgeben.

Von Lisa Malecha