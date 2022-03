Wennigsen

Statt mit Heften, Büchern und Stiften kamen Schülerinnen und Schüler der Grundschule Bredenbeck jetzt an zwei Tagen mit Gummistiefeln, Arbeitshandschuhen und Spaten in die Schule. Unterstützt durch die Freiherr Knigge’sche Forstverwaltung pflanzten die Klassen 3a und 3b sowie die Umwelt-AG Bäume hinter dem Bredenbecker Rittergut.

Vor einigen Jahren mussten dort entlang eines Feldwegs einige alte Bäume gefällt werden. „Das hat den Kindern nicht gefallen. Deshalb haben sie bei der Gutsverwaltung angefragt, ob sie dort neue Bäume pflanzen dürfen“, erklärt Schulleiterin Tatjana Seidensticker.

Kooperation mit Gutsverwaltung trägt Früchte

Die Kooperation mit der Gutsverwaltung ist im Bredenbecker Schulleben fest verankert. An dem großen Waldprojekt der Schule 2017 hat sich die Eigentümergemeinschaft der Familie des Freiherrn Knigge intensiv beteiligt. Große Waldmaschinen kamen dabei für die Kinder zum Einsatz. Zudem wurden auch damals schon gemeinsam viele Bäume im Wald gepflanzt. Im Jahr darauf war das Klimateam der Schule mit einem eigenen Stand bei der Gewerbeschau auf dem Hof vertreten. Beim Waldtag des Knigge’schen Forstbetriebes 2019 halfen 20 Kinder der Grundschule dabei, die zahlreichen Besucher zu lotsen.

So bekamen die Schülerinnen und Schüler nun auch für ihr neustes Projekt tatkräftige Unterstützung von den Forstwirten. Gemeinsam pflanzten sie Ebereschen und Kopfweiden entlang des Feldwegs ein. Zum Abschluss kam sogar Hubertus Freiherr Knigge dazu, um sich bei den Kindern für ihre Leistung zu bedanken.

Hand in Hand: Bei der Pflanzaktion bekamen die Kinder Unterstützung von der Freiherr Knigge’schen Forstverwaltung, auch Betriebsleiter Ralf Schickhaus packte mit an. Quelle: Grundschule Bredenbeck

„Bäume stehen für Schutz des Klimas“

Schon seit einiger Zeit befassen sich die Kinder der Bredenbecker Grundschule immer freitags mit den 17 Zielen für nachhaltige Entwicklung. Im Rahmen des sogenannten „Freidays“ gestalten sie an diesem Tag ihren Unterricht selbst. So sind in der Vergangenheit beispielsweise Insektenhotels entstanden, Geschenke für die Bewohner des Altenheims wurden gebastelt oder Schilder für Fahrradwege angefertigt. „Dass Bäume das Klima schützen, wissen die Mädchen und Jungen längst. Darum wollten sie bereits vor zwei Jahren eine große Pflanzaktion starten. Doch die musste wegen der Pandemie verschoben werden“, erläuterte Seidensticker.

Umso großer fiel nun die Freude bei den acht- bis zehnjährigen Kindern aus. „Die Bäume stehen für sie in erster Linie für den Schutz des Klimas, aber auch ein Stück für die Verwurzelung der Kinder in Bredenbeck“, so Seidensticker.