Bredenbeck

Sie waren schon startklar – dann kam die schlechte Nachricht: Die Kinder aus der Janusz-Korczak-Schule kommen nicht. Die Enttäuschung stand den Jungen und Mädchen der Grundschule Bredenbeck ins Gesicht geschrieben. Sie hätten ihre ehemaligen Mitschüler und Freunde gerne wiedergesehen. Doch in Springe gab es Probleme mit dem Fahrdienst und die Korczak-Kinder konnten nicht hergebracht werden. Die Bredenbecker Grundschüler mussten den Apfelbaum vor dem Haupteingang alleine pflanzen.

Apfelbaum ist ein Geschenk

Vor den Sommerferien war der Baum ein Geschenk der Janusz-Korczak-Eltern an die Bredenbecker Grundschule gewesen – als Dankeschön. 14 Jahre lang hatte es zwischen der Springer Förderschule und der Grundschule in Bredenbeck eine Kooperation gegeben. Zuletzt hatte Janusz Korczak zwei Primarstufenklassen in der Grundschule Bredenbeck gehabt mit insgesamt 13 Schülern. Zum 1. August beendete die Region Hannover die Kooperation und führte das Unterrichtsangebot wieder am Hauptstandort in Springe zusammen.

Eigentlich sollte der Baum gemeinsam gepflanzt werden. „Das ist schade, wir schicken aber Fotos nach Springe“, sagte Grundschulleiterin Tatjana Seidensticker. Mit der Gartenarbeit betraut waren schließlich einige Bredenbecker Grundschüler sowie die Lehrerinnen Tanja Bachmann und Kathrin Kühn-Meise, die zuletzt die Kooperationsklassen betreut hatten.

Grundschule wartet auf Sanierung

Jetzt wartet das nächste Großprojekt: die Sanierung, die der Rat nach einigem Hin und Her im Juni beschlossen hat. „Ich bin schon seit 17 Jahren an dieser Schule, seitdem wird über eine Sanierung diskutiert“, sagt Seidensticker, die jetzt seit rund vier Jahren die Schule leitet und nun den Kampf ihrer Vorgängerin Susanne Löscher weiterführt. Auch dass im Entwurf des neuen Haushalts für das Jahr 2020 ein Posten von 1,5 Millionen Euro für die Sanierung der Grundschule Bredenbeck berücksichtigt ist, kann die Rektorin nicht milde stimmen. „Ich glaube das erst, wenn es mit dem ersten Bauabschnitt losgeht“, sagt Seidensticker. „Und dann laden wir alle Leute ein und feiern eine Party.“

Hortkinder beziehen Korczak-Räume

Diskutiert wurde lange auch über einen Neubau. Dann würden aber andere Vorgaben für die Größe von Räumen und Fluren gelten. „Und dadurch würde alles kleiner werden. Genau das ist aber der große Vorteil dieser Schule, dass genug Platz vorhanden ist“, sagt Seidensticker, die von Anfang an für eine Sanierung gewesen ist. Ohnehin gehe es nur um den Zustand, nicht um eine Raumnot. „Die Anzahl unserer Räume ist ausreichend.“

Durch den Auszug von Janusz Korczak sind zwei Räume frei geworden. Dort sind jetzt die Hortkinder aus Holtensen eingezogen. Vorher gab es nur Platz für die Hortkinder aus Bredenbeck. Durch die zwei zusätzlichen Räume sind nun drei Räume vorhanden, die wie folgt aufgeteilt werden: ein Raum wie bisher für die Hortkinder aus Bredenbeck, ein Raum für die Hortkinder aus Holtensen sowie ein Aktivraum für alle zusammen.

Lesen Sie auch:

Region Hannover beendet Kooperation mit der Korczak-Schule

Haushaltsentwurf sieht viel Geld vor für die Sanierung

Von Stephan Hartung