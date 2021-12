Bredenbeck

„Wir bringen das Dorf zum Klingen.“ Unter diesem Motto sind jetzt rund 100 Mädchen und Jungen der Grundschule Bredenbeck singend durch ihren Ortsteil gezogen. Sina Landoulsi, Koordinatorin der musikalischen Grundschule, hatte alle Kinder zu einem Weihnachtsumzug eingeladen.

„Wir wollen unsere Lieder zu den Menschen bringen“, erzählte Rojan aus dem dritten Jahrgang. Dass der Schüler gern singt, war bei dem Umzug nicht zu übersehen und schon gar nicht zu überhören. Er kannte alle Strophen von „Hell erleuchten alle Sterne“ auswendig. So lautete der Titel des Liedes, das die Kinder vor dem Bredenbecker Alten- und Pflegeheim an der Bräutigamstraße sangen. Gestartet waren sie zuvor am Warnecke-Hof in Begleitung von einigen Eltern.

Geschenke für Senioren gebastelt

Jonathan und Tim aus der Parallelklasse wussten, dass die Bewohner des Altenheims bedingt durch die Corona-Pandemie aktuell nur wenig Besuch bekommen. „Darum haben sie mit ihrer Klasse in der vergangenen Woche schon selbst gebastelte Geschenke vorbeigebracht“, berichtete Schulleiterin Tatjana Seidensticker.

Jetzt legten sich die Kinder noch mal ins Zeug und erfreuten die Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren Liedern. Den Weihnachtsklassiker „Oh du fröhliche“ sangen sogar alle Generationen zusammen, ehe die Kinderschar weiterzog. Mit dem Lied „In der Weihnachtsbäckerei“ ging es weiter in Richtung Waldsportparkplatz, wo die kleinen Sängerinnen und Sänger von ihren Eltern erwartet wurden.

Finale mit „Stern über Bethlehem“

Die vielen Fackeln waren bereits erloschen, als Dirk Ostermeyer, der den Umzug begleitete, auf seinem Akkordeon das letzte Lied „Stern über Bethlehem“ anstimmt. „Es ist wunderschön und diese Aktion typisch für Bredenbeck“, sagte eine Spaziergängerin, die mit dem Kindergesang in den Ohren ein Stück weihnachtliche Stimmung mit nach Hause nahm.

Von André Pichiri