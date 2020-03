In der Turnhalle der ehemaligen Polizeischule in der Wennigser Mark ist ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften und Fahrzeugen im Einsatz. Die Ursache für den Brand in dem seit zwölf Jahren leer stehenden Gebäude, ist noch nicht geklärt.