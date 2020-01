Bredenbeck

Eva-Maria Görres ist eigentlich Musikerin, seit Jahren hat sie jedoch ein großes Hobby: Sie pflanzt gern ihr eigenes Gemüse an. Zusammen mit dem Bredenbecker Landwirt Burkhard Volker und Anja Russ will sie dieses Hobby ab März dieses Jahres mit möglichst vielen Menschen aus dem näheren Umfeld teilen: „Ich will einen Teil- beziehungsweise Gemeinschaftsgarten gründen“, sagt Görres. Einen geeigneten Acker haben die drei in der Nähe des Ruheforsts gefunden; nun suchen sie nach weiteren Mitstreitern.

Künstlicher Dünger ist nicht erlaubt

Es gebe jedoch ein paar Bedingungen, kündigt die Hobbygärtnerin an: „Es dürfen weder künstliche Dünger eingesetzt noch darf gespritzt werden.“ Das Stück Land, auf dem der Gemeinschaftsgarten entsteht sei seit Jahren lediglich als Blühwiese eingesetzt worden, dementsprechend sei die Bodenbelastung gering. Und so soll es auch bleiben. „Außerdem ist gentechnisch verändertes Saatgut verboten. Und ich wünsche mir, dass nur Menschen aus der nahen Umgebung teilnehmen. Wenn sie erst zig Kilometer mit dem Auto herfahren müssten, um ihr Gartenteilstück zu bearbeiten, ergäbe das ökologisch betrachtet wenig Sinn“, erklärt Görres.

Die Idee zu einem Teilgarten-Projekt ist der Bredenbeckerin beim Einkaufen gekommen. „Wenn im Supermarkt mitten in der Saison Bohnen aus Kenia angeboten werden, geht mir das gehörig gegen den Strich“, verrät sie. Außerdem sei ein ähnliches Projekt im Gehrdener Ortsteil Ditterke Vorbild. Landwirt Burkhard Volker fügt hinzu: „Nur noch wenige Menschen wissen, wie viel Aufwand damit verbunden ist, ein Kalb großzuziehen.“ Hauptsache billig, laute die Devise. Gleiches gelte für die Aufzucht von Obst und Gemüse. Kinder sollten wissen, wo das Gemüse aus dem Supermarkt wirklich herkommt und sehen, dass Erdbeeren, Kohl und Co. nicht in Plastik umwickelt auf die Welt kommen.

Alte Hütte oder Wohnwagen gesucht

Welches Gemüse vorgepflanzt wird und wie groß die mietbaren Parzellen genau sein können, steht noch nicht fest. Beides wird erst entschieden, wenn klar ist, wie viele Menschen Interesse haben, mitzumachen. Sieben Bekannte aus Görres’ Umfeld sind bereits dabei. Gesucht wird – neben den Mitstreitern – auch ein alter Wohnwagen oder eine ausgemusterte Gartenhütte, in der einfache Gartengeräte für die gemeinschaftliche Nutzung aufbewahrt werden könnten.

Wer Interesse an dem Teilgarten in Bredenbeck hat oder bei der Suche nach einem Geräteschuppen helfen kann, kann sich telefonisch bei Eva-Maria Görres melden, unter (0179) 2964702. Görres und Volker beantworten zudem am Sonnabend, 1. Februar, beim Mahnfeuer zwischen Bredenbeck und Steinkrug Fragen zum Thema. Beginn dieser Veranstaltung ist um 18 Uhr.

