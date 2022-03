Bredenbeck

Saubere Aktion der Kinder- und Jugendfeuerwehr Bredenbeck: Die Jungen und Mädchen haben jetzt Grünstreifen und Rabatten entlang der Ortsstraßen von Müll befreit. 100 Kilogramm landeten in den Säcken.

„Mit dieser Aktion wollten die Kinder und Jugendlichen der Feuerwehr Bredenbeck darauf aufmerksam machen, dass man Müll nicht einfach arglos in die Natur werfen soll. Egal, ob man zu Fuß, mit dem Fahrrad oder Auto unterwegs ist“, sagt Zugführer Michael Hirt.

Vom Bonbonpapier bis zur Konservendose

Oftmals mag es gedankenlos sein, wenn man das Bonbonpapier mal eben so wegwirft. Aber nicht nur Bonbonpapier beseitigten die Kinder auf ihrem Streifzug, auch Dosen, Flaschen, Konserven, Tüten gefüllt mit Unrat und leere Eimer wurden eingesammelt. „Das war den Kindern und Jugendlichen nicht ganz einfach zu erklären, wie so mancher Müll in die Natur kommt. Gerade unter dem Aspekt, dass es bei uns in der Region problemlos ist, den anfallenden Müll über die Entsorgungsunternehmen abholen zu lassen oder ihn zu einem der Wertstoffhöfe in der Region Hannover zu bringen“, berichtete Uwe Weniger, der die Kinderfeuerwehr gemeinsam mit Samantha Strangfeld und Paul Lühr betreut.

Ausgestattet mit Zangen und Handschuhen hatten die Mädchen und Jungen viel Spaß bei der Aktion. Um den Anreiz noch weiter zu steigern, hatten sie sich im Vorfeld bei der Bingo-Umweltlotterie angemeldet. So besteht die Möglichkeit, noch eine Kleinigkeit zu gewinnen, was die ganze Arbeit ein Stück weit belohnen würde. Aber auch ohne Gewinn will der Bredenbecker Feuerwehrnachwuchs spätestens im nächsten Jahr die Aktion wiederholen.