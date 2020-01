Bredenbeck

Das kann sich sehen lassen: Der Schützengesellschaft Bredenbeck gehören mittlerweile 100 Mitglieder an. Dies teilte Geschäftsführer Uwe Geller nach der Jahreshauptversammlung am vergangenen Sonnabend mit. Auch insgesamt sei 2019 ein erfolgreiches Jahr gewesen – vor allem, was die Spenden und Fördermittel für Umbauten anging. Geller wies jedoch darauf hin, dass man nicht jedes Jahr mit Spenden und Zuschüssen rechnen könne. Daher seien die Mitglieder dazu angehalten, die Angebote des Vereins regelmäßiger zu nutzen.

Um den Schießsport in Bredenbeck weiter zu stärken und attraktiver zu machen, sollen die Kleinkaliberstände modernisiert werden: Die Zuganlagen werden im kommenden Jahr auf ein hochpräzises modernes elektronisches System umgestellt. Ziel sei es, bereits das Königsschießen auf der modernisierten Anlage durchzuführen, teilte die Schützengesellschaft mit. Zudem rief Schießsportleiter Karsten Gummert die Mitglieder dazu auf, bei diversen Außenarbeiten wie Erdarbeiten zu helfen, um den Platz weiter zu verschönern.

Mitglieder werden geehrt

Auch standen Ehrungen und Preisverleihungen auf der Tagesordnung der Versammlung. Karsten Gummert verlieh neben Vereinsmeisternadeln den KK Freihandpokal an Renè Gummert sowie die Wilde Sau an Stefan Groß. Er selbst erhielt den Sonntagspokal. Ole Schneider sicherte sich den Jugendpokal und Arne Maier gewann den Lichtpunktpokal.

Die Ehrungen wurden von KSV-Deister-Leine-Präsident Peter Nolte mitgestaltet, der Anja und Gina Österreicher jeweils die bronzene Verdienstnadel des Kreisschützenverbandes verlieh. Vorsitzender Uwe Stillich ehrte Horst Pipho für seine 25-jährige Mitgliedschaft und Hans Groth für seine 70-jährige Vereinszugehörigkeit.

Bei den Wahlen wurden Geschäftsführer Uwe Geller, Pressesprecherin Manuela Gummert, Jugendleiter Renè Gummert sowie die zweite Vorsitzende Anja Österreicher in ihren Ämtern bestätigt, ebenso wie Schriftführerin Nadine Geller, die das Amt zuvor für ein Jahr übernommen hatte.

Lesen Sie auch

Von Lisa Neugebauer