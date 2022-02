Wennigsen

Auf einmal geht es offenbar schnell: Wie die Region Hannover auf Anfrage mitteilt, soll voraussichtlich schon Ende des Jahres der Breitbandausbau in bislang noch nicht berücksichtigten Orten wie Argestorf, Evestorf und Steinkrug ausgeschrieben werden. Möglich wird dies demnach durch die Aufnahme in dem Förderprogramm „Graue Flecken“. „Alle Ortsteile und Einzellagen in der Region, die nicht durch Telekommunikationsunternehmen wie HTP eigenwirtschaftlich erschlossen werden, sollen sich in dem Programm wiederfinden“, sagt Regionssprecher Klaus Abelmann. Das gilt auch für die Siedlung Waldkater in Wennigsen.

Der Regionssprecher berichtet auch von konkreten Umsetzungsplänen. Demnach wurde eine entsprechende Kooperationsvereinbarung mit den Kommunen einschließlich Wennigsen bereits getroffen. Die Region werde im Rahmen des Gigabit-Ausbaus voraussichtlich Ende des Jahres mit den Ausschreibungen zur Erschließung der „grauen Flecken“ starten. „Aktuell laufen die konkreten Gespräche mit den Projektträgern von Bund und Land“, sagt Abelmann. Die neuen Förderrichtlinien und Regularien seien jedoch erst vor Kurzem veröffentlicht worden. „Deshalb sind insbesondere mit dem Breitbandkompetenzzentrum des Landes noch Details zum weiteren Vorgehen zu klären“, berichtet der Sprecher.

Kleine Orte für HTP zu „dünn besiedelt“

Für die bislang beim Breitbandausbau nicht berücksichtigten Orte zeichnet sich nun für die mittelfristige Zukunft eine Lösung ab. Das Unternehmen HTP hat zwar mit der Gemeinde Wennigsen einen Kooperationsvertrag geschlossen, unternimmt einen eigenwirtschaftlichen Ausbau jedoch nur in Wennigser Mark, Bredenbeck, Wennigsen, Degersen, Sorsum und Holtensen. Bis zu 6870 Haushalte und 510 Betriebe sollen dort von einem schnellen Internet profitieren. Bis Mitte 2025 will HTP damit fertig sein und dafür 16,5 Millionen investieren. Für Agestorf, Evestorf, Steinkrug und Waldkater jedoch sei der Ausbau eigenwirtschaftlich nicht möglich, da sie dünn besiedelt oder infrastrukturell zu weit entfernt lägen. Damit die Ortschaften nicht leer ausgehen, soll die Finanzierung nun über das Förderprogramm gelingen.

Ortsräte begrüßen die Pläne

Der Evestorfer Ortsbürgermeister Harm Kolberg (UWG) äußert sich angesichts der Nachrichten vorsichtig, aber zuversichtlich: „Das klingt auf jeden Fall deutlich positiver als alles, was wir bislang zu dem Thema gehört haben.“ Wenn der Glasfaserausbau in Evestorf über das Programm realisiert werden könne, sei das vonseiten des Ortsrats absolut zu begrüßen. „Es wird Zeit, dass unabhängig von Größe und Lage auch Wert darauf gelegt wird, alle Kommunen mit schnellem Internet zu versorgen. Erst recht, wenn das Arbeiten im Homeoffice immer mehr zunimmt“, sagt der Ortsbürgermeister. Der Ortsrat werde auf jeden Fall frühzeitig dafür werben, „damit am Ende auch genügend Evestorfer ihr Interesse an einem Anschluss anmelden“.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Argestorfs Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze klingt angesichts der nun erheblich konkreteren Pläne erleichtert. „Wir freuen uns, dass auch wir nun eine Perspektive haben, wenn es um schnelles Internet geht“, sagt sie. Unklar sei ihr jedoch noch, ob nun für die geplante Erschließung immer noch eine bestimmte Anzahl an Interessenbekundungen oder Anmeldungen notwendig sei. Schwarze denkt auch schon einen Schritt weiter: Sie hoffe, dass für die Erschließungsarbeiten dann nicht der vermutlich bereits komplett sanierte Gehweg der Lübecker Straße wieder aufgerissen werden müsse.

Auch Lob von der Wirtschaftsförderin

Für den geplanten Breitbandausbau in den kleineren Orten gibt es auch von Wennigsens kommunaler Wirtschaftsförderin Maike Bormann Lob: Sie könne nachvollziehen, dass es für ein Unternehmen wie HTP bei einer eigenwirtschaftlichen Erschließung Grenzen gebe. „Umso besser ist es, dass Fördermittel für eine Beseitigung der restlichen Flecken zur Verfügung stehen“, sagt Bormann.

Für das Kooperationsprojekt von HTP und der Gemeinde Wennigsen steht unterdessen der weitere Zeitplan fest: Im Sommer startet HTP laut Bormann die Vorvermarktung für den Kernort Wennigsen. Zum Ende des Sommers beginnt dort der Aktionszeitraum für einen kostenlosen Glasfaseranschluss. Auch hier müssen jedoch mindestens 40 Prozent der Haushalte ihr Interesse bekunden.

Von André Pichiri und Ingo Rodriguez