Sorsum

Weil ein Baum in Sorsum brennen sollte, ist am Dienstagabend gegen 21.46 Uhr die Ortsfeuerwehr Sorsum ausgerückt. Doch vor Ort stellte Ortsbrandmeister Jörg Schönfeld fest, dass an der angegeben Adresse kein Baum brannte. Er informierte sich daraufhin bei der Leitstelle – dabei stellte sich heraus, dass die Einsatzkräfte zur falschen Adresse ausgerückt waren.

Baum brennt in Wennigsen

Der Anrufer wurde noch einmal durch die Leitstelle kontaktiert. Dabei stellte sich heraus, dass ein Baum am Bahndamm Richtung Wennigsen brennen soll. Dieses Mal merkten die Einsatzkräfte schnell, dass sie am richtigen Ort waren: Von der Landstraße Richtung Wennigsen konnten sie bereits den Flammenschein sehen. Da sie nur ein Fahrzeug mit 750 Liter Wasser dabei hatten, alarmierten sie Kollegen aus Wennigsen, die dann mit weiteren wasserführenden Fahrzeugen anrückten.

Sie löschten den Baum, der innen faul und hohl war. Gegen 0.30 Uhr war der Einsatz beendet. Insgesamt waren 28 Feuerwehrleute im Einsatz. Zudem mussten die Einsatzkräfte auch am Mittwochmorgen nochmals zur Einsatzstelle, da der Baum gefällt und abtransportiert werden musste.

Von Lisa Malecha