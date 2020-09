Bredenbeck

Das Wichtigste für Gunnar Supper ist es, einen vernünftigen Job zu machen. Er möchte die Menschen abholen, sie beraten, begleiten und ihnen das Gefühl geben, dass sie bei ihm richtig aufgehoben sind. So lautete seine Leitlinie in den vergangenen Jahren, in denen er in erster Linie in der Buchbindekunst und im Digitaldruck tätig war. Und dieser Ansatz soll auch in Zukunft für seine Arbeit als Bestatter gelten. Supper übernimmt ab sofort das Bestattungsinstitut Schröder, Am Brink 10, in Bredenbeck.

Denn Wolfgang Schröder, der 1967 als Tischler das Geschäft seiner Eltern übernommen hat, geht nun in den Ruhestand. Seine Familie habe bereits im Jahr 1813 die Aufgabe übernommen, Särge zu bauen.

„Ich bin da irgendwie so reingerutscht“, berichtet Supper. Das Thema Tod habe ihn schon immer interessiert, die Auseinandersetzung damit gehöre zum Leben dazu. Als er dann vor rund sieben Jahren von Wolfgang Schröder erfahren habe, dass diesem Personen fehlten, die Särge tragen, sei er hin und wieder eingesprungen. Relativ schnell sei sein Interesse an dieser Arbeit dann gewachsen.

Nicht mit den Trauernden weinen

„Schon seit fünf Jahren übernehme ich für Wolfgang Schröder auch die Urlaubsvertretung“, berichtet Supper. Und obwohl es möglich ist, sich zum Bestatter ausbilden zu lassen, sei das keine Voraussetzung für diesen Beruf. Ob seiner jahrelangen Erfahrung an Schröders Seite kenne er sich gut aus mit den Aufgaben, die er zukünftig übernehme.

Dazu gehören ganz unterschiedliche Bereiche. Es fange damit an, den verstorbenen Menschen abzuholen und einzukleiden. „Das kann auch mal schwierig sein“, sagt Supper. Vor allem sei es deshalb wichtig, empathisch mit den Hinterbliebenen umzugehen. „Man muss aber auch den nötigen Abstand finden“, fügt er hinzu. Es sei zum Beispiel wichtig, nicht mit den Trauernden zusammen zu weinen. Selbst wenn Supper die Verstorbenen häufig kenne. „Ich bin ja hier schon lange in Wennigsen“, erklärt er das.

Zu seinen Tätigkeiten zähle zukünftig auch die Beratung zu Formalitäten, mit denen die Hinterbliebene sich zu befassen haben, zum Beispiel was sie wo beantragen müssten. Außerdem berate er auch Personen, die etwa ihre eigene Bestattung planen möchten, etwa um es der Familie hinterher leichter zu machen und ihr diese Arbeit abzunehmen. „Oder aber, weil sie ganz bestimmte Vorstellungen haben und sichergehen möchten, dass diese umgesetzt werden“, erläutert Supper.

Schröder unterstützt Supper noch bis Ende des Jahres

Auch die komplette Organisation der Trauerfeier sei Aufgabe des Bestatters. „Dabei geht es etwa um die Frage, ob es eine Erd- oder Feuerbestattung sein soll, ob der Verstorbene auf einem Friedhof begraben oder in einen Ruheforst soll“, führt er aus. Es gebe zig Optionen – mit einigen habe Supper bisher noch keine Erfahrungen gesammelt. Beispielsweise habe er noch nie eine Seebestattung organisiert. Umso besser, dass Schröder ihn noch bis Ende des Jahres begleiten wird. „Er guckt mir noch ein wenige auf die Finger“, scherzt Supper.

In einem Bereich zahle sich weiterhin seine Erfahrung im Digitaldruck aus. Es werden zu einem solchen Anlass ja auch immer Karten verschickt oder Anzeigen geschaltet, sagt der neue Bestatter. Mit seiner Frau, die das Geschäft für Buchbindekunst und Digitaldruck an der Hagemannstraße zukünftig übernehmen werde, wolle er langfristig jedoch auch wieder gemeinsam arbeiten, was sich relativ gut vereinbaren lasse, meint Gunnar Supper.

Wichtiger Antrieb ist negative Erfahrung

Nun wolle er sich erst mal „reinfinden“ in seinen neuen Beruf. „Aber ich denke, ich bin gut vorbereitet.“ Ein ganz wichtiger Antrieb für ihn sei eigene negative Erfahrung mit Bestattungen. „Ich möchte das einfach besser machen“, sagt Supper. Er wolle die Verstorbenen würdevoll beerdigen und die Hinterbliebenen empathisch dabei begleiten, Abschied zu nehmen. So, wie sie es sich wünschen.

Von Janna Silinger