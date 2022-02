Wennigsen

In Wennigsen wächst die Leselust. Rund 200 Neukunden hat die Gemeindebücherei am Forges-Les-Eaux-Platz während der zweiten Jahreshälfte 2021 aufgenommen. Und auch die Ausleihen stiegen von Juni bis Dezember wieder kräftig an, nachdem die Bücherei in den ersten fünf Monaten coronabedingt für den Publikumsverkehr geschlossen war. Mit insgesamt nahezu 24.000 Ausleihen kommt die Bücherei dicht an die Ergebnisse der Vorjahre heran.

„Offenbar großer Nachholbedarf“

„Offenbar gab es bei unseren Kundinnen und Kunden einen großen Nachholbedarf, nachdem wir im Juni wieder geöffnet hatten. So ist es bei den Ausleihen noch ein richtig gutes Jahr geworden“, sagt Büchereileiterin Caren Bock. Jeden Monat kommen im Schnitt etwa 2000 bis 2500 Besucher in die Bücherei.

Petra Lindrum (links) und Nancy Liebke vom Büchereiteam zeigen eine Auswahl der rund 10.000 ausleihbaren Medien. Quelle: Frank Hermann

Deren Kartei umfasst derzeit 750 aktive Leserinnen und Leser, die sich regelmäßig mit Lesestoff versorgen. Großen Zulauf verzeichnen Bock sowie ihre beiden Kolleginnen Petra Lindrum und Nancy Liebke insbesondere bei Familien mit Kindern. „Lesen ist populär. Lediglich im Teenie-Alter ab 13 Jahren wird’s schwierig. Bücher für diese Altersgruppe liegen manchmal wie Blei in den Regalen“, erläutert die Leiterin.

10.000 Medien zur Ausleihe

Derzeit verfügt die Wennigser Gemeindebücherei über einen Bestand von etwa 10.000 Medien zum Ausleihen, davon werden jedes Jahr rund 10 Prozent gegen Neuanschaffungen ausgetauscht. Wichtig sei dabei, die aktuellen Lesetrends im Blick zu haben. „Das wechselt manchmal ganz schnell. Aber wir schaffen es immer ganz gut, die Wünsche unserer Kundinnen und Kunden zu erfüllen“, sagt Bock.

Mit einem jährlichen Etat von 15.000 Euro im Gemeindehaushalt muss die Bücherei laut Bock wirtschaften. Eine große Hilfe seien dabei die Buchspenden, um das Leseangebot auf einem attraktiven Stand halten zu können. Willkommen seien aber nur gut erhaltene Bücher, die nicht älter als fünf Jahre ab Erscheinungsdatum sind.

Herzlich willkommen: Petra Lindrum (von links), Nancy Liebke und Caren Bock laden zum Besuch der Gemeindebücherei ein. Quelle: Frank Hermann

Dank einer neuen digitalen Ausleihe, der sogenannten Onleihe, können die Lesekundinnen und -kunden seit wenigen Monaten ihre bevorzugten Medien auch elektronisch im Onlineverfahren abrufen. In Kooperation mit dem Onleihe-Verbund Niedersachsen stehen E-Books, E-Magazine, E-Zeitschriften, Audios und Videos zur Verfügung. Allerdings findet dieses Angebot laut Bock noch nicht die erwartete Resonanz. „Ich hoffe, da kommt demnächst noch mehr Schwung rein“, sagt die Leiterin.

Mit der digitalen Onleihe seien für die Nutzerinnen und Nutzer keine zusätzlichen Gebühren verbunden. Ohnehin arbeite die Gemeindebücherei für ihren Kundenstamm komplett kostenfrei. „Und wir alle hoffen, dass es noch möglichst lange so bleibt“, sagt Bock.

Auch eine Nähmaschine und ein Akkuschrauber im Angebot

Als zusätzlichen Service hat das Büchereiteam im Vorjahr auch die sogenannte Bibliothek der Dinge eingeführt. Dahinter verbirgt sich ein Sortiment mit verschiedenen Gegenständen des Alltags, die ebenfalls zur Ausleihe zur Verfügung stehen. Zu diesen Alltagsgegenständen gehören zum Beispiel eine Sofortbildkamera, eine Overlock-Nähmaschine, ein Crepes-Maker, ein Vakuumiergerät, Akkuschrauber, eine Lego- und Windernergie-Makerbox sowie Kreativboxen für Filzen, Häkeln, Stricken und Nähen.

Büchereileiterin Caren Bock zeigt an der „Bibliothek der Dinge“ die Ausleihmöglichketen wie Puzzles, Crepes-Maker oder das neue Gravitrax-Spiel. Quelle: Frank Hermann

„Hier können die Wennigser verschiedene Dinge ausleihen und ausprobieren. Manchmal werden bestimmte Gegenstände nur für ganz kurze Zeit benötigt. Da ist die Leihe besser als ein Kauf“, erläutert Bock. Außerdem gehe es bei diesem Service um Teilhabe und um Nachhaltigkeit. „Das wird in unserer heutigen Zeit immer wichtiger.“

Lesung für November geplant

Sobald es die Corona-Krise zulässt, will das Büchereiteam wieder mit dem Bilderbuchkino starten. Zudem hat die Bücherei für November eine Lesung mit Krimiautor Klaus-Peter Wolf geplant.

Die Gemeindebücherei Wennigsen öffnet montags und dienstags sowie donnerstags und freitags jeweils von 9 bis 13 Uhr, außerdem montags von 15 bis 17 Uhr und donnerstags von 15 bis 19 Uhr. Für den Zutritt gilt die 3G-Regel. Auskünfte gibt es unter der Telefonnummer (05103) 7007550 und nach einer E-Mail an buecherei@wennigsen.de.

Von Frank Hermann