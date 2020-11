Wennigsen

Leuchtende Zeichen für Toleranz und Mitmenschlichkeit: Zum Gedenken anlässlich der Reichspogromnacht am 9. November haben Pastor Carsten Wedemeyer und Wennigsens stellvertretende Bürgermeisterin Gun Wittrien drei Kerzen am Mahnmal angezündet. „Das Gedenken an die verfolgten des Naziregimes soll nicht spurlos in der Versenkung verschwinden“, sagte Wittrien. Die Kerzen sollen zudem symbolisch Licht in die Dunkelheit bringen – „gerade in Zeiten, wo wir sehen, wer sich wieder auf den Straßen tummelt und was für Sprechchöre wieder zu hören sind“, sagte sie und ergänzte: „Es ist wichtig, dass wir alle aufstehen und Zivilcourage zeigen, wo es nur geht.“

Die Kerzen erinnern an die Opfer des Naziregimes. Quelle: Lisa Malecha

Die Kerzen, die Wittrien und Wedemeyer anzündeten, hat die Behindertenwerkstatt Triskele in diesem Jahr gegossen. Sie sind erstmals beim Holocaustgedenken im Spritzenhaus im Januar entzündet worden. Die Kerzen tragen die Inschriften Gedenken, Mahnen und Versöhnen. Mit der Aktion solle sichtbar werden, dass gemeinsam den furchtbaren Ereignissen von 1938 gedacht wird, teilte die Gemeinde mit.

Von Lisa Malecha