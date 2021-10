Wennigsen

Die Bewerbung um Fördergeld aus dem Sofortprogramm „Perspektive Innenstadt!“ hat sich für die Gemeinde Wennigsen ausgezahlt. 345.000 Euro stehen für die Aufwertung des Wennigser Ortskerns abrufbereit. Wofür die Mittel im einzelnen verwendet werden, darüber sollen neben Politik und Verwaltung auch die Bürger mitentscheiden. Ein eigens dafür vorgesehenes Onlineportal ist in Vorbereitung.

Die Festlegung auf die zu fördernden Projekte will wohl überlegt sein. Jedoch drängt auch die Zeit. Bereits im kommenden Frühjahr müssen die ersten Maßnahmen an das Land Niedersachsen gemeldet werden, bis spätestens März 2023 alle Vorhaben abgeschlossen sein. „Wir sollten jetzt also möglichst schnell in die Gänge kommen“, sagte Ratsfrau Angelika Schwarzer-Riemer (Grüne) bei der jüngsten Ratssitzung.

Nicht nur der Handel soll profitieren

Insbesondere aufgrund der angespannten Haushaltslage seien die 345.000 Euro „gutes Geld und wichtiges Geld“, betonte Bürgermeister Christoph Meineke (parteilos). Bei der Abgrenzung der Fördergebietes habe man sich Mühe gegeben, Bereiche einzubeziehen, „die uns perspektivisch einiges an Geld kosten werden“. Dazu zählt unter anderem ein Gebiet südlich des Baugebietes Klostergrund, das als Fläche für einen Spielplatz infrage kommt. „Spielplätze sind förderfähig“, so Meineke.

Auch der Kindergarten Vogelnest liegt im Auswahlbereich. Unter dem Aspekt des Klimaschutzes könnte hier etwa die aus Kostengründen einst zurückgestellte Grünbedachung umgesetzt werden. Die Hauptstraße als zentrale Einkaufsstraße und deren Nebenstraßen, den Erholungsbereich vom Kloster über den Mühlendammweg zum Heimatmuseum sowie die Volkshochschule hatte die Verwaltung bereits im Vorfeld als Bereiche ausgemacht, die von einer Förderung profitieren könnten.

Arbeitsgruppe soll Auswahlprozess leiten

Um den Auswahlprozess und die weitere Planung wird sich eine Arbeitsgruppe kümmern. Das beschloss der Rat auf Anregung der Grünen-Fraktion. Bis zur konstituierenden Sitzung des neuen Rates am 11. November will man sich Gedanken über die Zusammensetzung machen. Vertreter aus Politik und Verwaltung sowie andere Institutionen wie der Tourismus-Service sollen in der Gruppe vertreten sein.

Doch auch die Wennigser Bürger dürfen und sollen sich einmischen, wofür die 345.000 Euro ausgegeben werden. Geplant ist dafür ein neues Online-Portal. „So können die Bürger eigene Vorschläge machen, was aus ihrer Sicht zur Attraktivität und Aufenthaltsqualität beitragen kann“, erläuterte Schwarzer-Riemer die Idee der digitalen Beteiligung. Aus der IT-Abteilung der Gemeinde hieß es Anfang der Woche, man arbeitete bereits an der Entwicklung eines Portals, das möglichst leicht zugänglich und benutzerfreundlich sei. Ein Starttermin steht noch nicht fest.

Förderquote liegt bei 90 Prozent

Das Förderprogramm ist Teil der EU-Aufbauhilfe „React EU“. Es soll Kommunen finanziell dabei unterstützen, ihre Innenstädte zukunftssicher aufzustellen und die Folgen der Corona-Pandemie für den örtlichen Einzelhandel abzumildern. Damit die Investitionen nicht zu kleinteilig werden, ist pro Maßnahme ein Volumen von mindestens 50.000 festgeschrieben. Die Förderquote liegt bei 90 Prozent, die übrigen 10 Prozent müssen die Gemeinde oder Dritte beisteuern.

Von André Pichiri