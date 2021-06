Wennigsen

Das ging schnell: Die parteilose Bürgermeisterkandidatin Ulrike Schubert (52) hat nur sieben Tage nach Bekanntgabe ihrer Bewerbung und mehr als vier Wochen vor Ablauf der Frist genügend Unterstützerunterschriften beisammen. Damit sie bei der Kommunalwahl am 12. September antreten kann, benötigt sie 150 Unterschriften von in Wennigsen wahlberechtigten Bürgern – am Freitag reichte Schubert 252 Unterschriften bei der Gemeinde Wennigsen ein. Die Signaturen werden jetzt von der Gemeindewahlleitung auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft. Die Unterstützungsunterschriften, die sich zurzeit im Rücklauf befinden, sollen ebenfalls noch vorgelegt werden.

„Eine hohe Motivation“

Schubert, die seit fünf Jahren den Fachbereich Ordnung und Organisation in der Gemeindeverwaltung leitet, bedankt sich: „Mit dieser breiten Unterstützung hatte ich in dieser Form nicht gerechnet, und es ehrt mich. Gleichzeitig ist es natürlich eine hohe Motivation für die vor mir liegenden Wochen, in denen ich daran arbeiten werde, in möglichst vielen Begegnungen mit den Menschen in Wennigsen mein Angebot zu unterbreiten, wie ich Wennigsen künftig führen und repräsentieren will.“

„Team Orange“ gegründet

Ihr besonderer Dank, so Schubert, gehe an Martin Dankert, der sie unterstütze und inzwischen – zusammen mit vielen anderen – das „Team Orange“ gegründet habe. Wer Kontakt aufnehmen möchte, schreibt eine E-Mail an mail@teamorange21.de oder meldet sich bei Facebook in der öffentlichen Gruppe „Wennigsen21, Team Orange für Ulrike Schubert“ unter https://www.facebook.com/groups/560873551571711 an.

Von Jennifer Krebs