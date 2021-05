Wennigsen

Dass er locker und sympathisch ist, zeigt sich schon zu Beginn des Gesprächs. „Kannst Martin zu mir sagen.“ Martin, das ist Martin Binias aus Wennigsen. Mit diesem Namen spricht ihn jedoch niemand in seinem Arbeitsumfeld an. Dort heißt er stets nur „Herr Busfahrer“.

Der 45-Jährige aus Wennigsen sitzt für die Verkehrsgesellschaft Hameln-Pyrmont hinter dem Steuer. Auf sechs verschiedenen Linien fährt er die Busse durch den Landkreis. Und nicht nur die Kollegen, sondern vor allem die Fahrgäste nennen ihn ganz einfach „Herr Busfahrer.“ Den Namen hat er sich selbst gegeben – Grundschüler hatten ihm auf die Idee gebracht. „Die haben ja immer viele Fragen, vor allem, wenn es neue Schüler sind. Zum Beispiel, ob ich denn eine bestimmte Haltestelle auch wirklich ansteuere. Und ihre Fragen stellen sie dann immer ganz förmlich mit der Anrede: Herr Busfahrer“, berichtet Binias.

Martin Binias macht in Hameln eine Pause und studiert einen Plan. Quelle: privat

36 Millionen Aufrufe bei Tik Tok

Aus der Anrede hat Binias eine Marke gemacht – und ist damit in den sozialen Medien überaus erfolgreich. Als „Herr Busfahrer“ ist er mit Videos aus seinem Berufsleben auf Instagram (3000 Abonnenten) und auf der Internetplattform Tik Tok (36 Millionen Aufrufe, 245.000 Follower) vertreten. Bei Youtube (21.000 Abonnenten) haben mittlerweile 7,5 Millionen Menschen seine Videos angeklickt. Da dem Wennigser kein vergleichbarer Berufskollege bekannt ist, der eine solche Reichweite hat, kann er getrost als Deutschlands bekanntester Busfahrer bezeichnet werden. Zuletzt kamen auch die Sender RTL, SAT 1 und NDR mit einem Fernsehteam vorbei.

Und was gibt es in den Videos Spannendes zu sehen? Herr Busfahrer klärt darin Missverständnisse zwischen Fahrgästen und Busfahrern auf. Oder beantwortet die wichtigsten und häufig gestellten Fragen zu seinem Arbeitsalltag. In den Videos, die seit Februar bei YouTube laufen, wird zum Beispiel thematisiert, warum man im Bus nicht mit einem 50-Euro-Schein bezahlen kann, wie sich der Fahrer die Strecken merkt oder welche Faktoren eine Rolle spielen, wenn ein Bus zu spät kommt. „Gemeckert wird immer viel, immer bekommen wir Fahrer unser Fett weg. Das war für mich der Anlass, mit den Videos anzufangen, aus dem Nähkästchen zu plaudern und die Hintergründe aufzuklären“, sagt Binias.

Herr Busfahrer hat nicht nur gute Erfahrungen gemacht

Los ging es damit im September vergangenen Jahres, seit dieser Zeit ist er auch bei Tik Tok. Die mehrminütigen Beiträge produziert er selbst – immer in einer humorvollen Art, teilweise spielt er sogar mehrere Personen in den Filmchen. „Die Videos gucken sich Leute an, die sich allgemein für das Thema Bus und den öffentlichen Personennahverkehr interessieren.“

Seit 2008 ist Binias als Busfahrer tätig, er arbeitete für die Regiobus und die Üstra in Hannover sowie für den Verkehrsbetrieb SVHI in Hildesheim. Seit 2019 fährt er in Hameln-Pyrmont – und eben seit 2020 als „Herr Busfahrer“. In seiner bisherigen Berufslaufbahn vor seiner Hamelner Zeit habe er auch unangenehme Erfahrungen hinter dem Steuer gemacht, erinnert er sich. „Ich wurde beschimpft, auch ins Gesicht geschlagen. Das waren oft stressige Tage.“

Das ist „Herr Busfahrer“ Martin Binias lebt in Wennigsen, ist verheiratet und Vater von sechs Kindern. Mit seinem Job als Busfahrer hat sich der 45-Jährige einen Kindheitstraum erfüllt. Vor der Ausbildung zum Berufskraftfahrer führte er in Wennigsen eine Fotoagentur. Diese betreibt er heute noch als Nebenerwerb, auch die Busfahrer-Videos bringen Geld ein. Seine vorherige Berufserfahrung als Mediengestalter in Bild und Ton hilft Binias bei der professionellen Aufbereitung der Videos.

Alles vorbei und vergessen. Auf Hameln-Pyrmont fährt Binias richtig ab. „Ich fühle mich dort pudelwohl. Die Menschen sind sehr nett und freuen sich immer, wenn sie bei mir mitfahren können.“ Vor allem die Schüler seien dankbar und jubelten. „Wenn ich an einem Schulzentrum vorfahre, und die Kinder oder Jugendlichen erkennen, dass ich auf ihrer Linie eingesetzt bin, winken sie mir schon von außen durch die Scheibe zu.“ Deutlich zu erkennen ist er an seiner Baseballkappe – „mein Markenzeichen“. Es ist genauso ein Markenzeichen wie sein Name. Herr Busfahrer.

Von Stephan Hartung