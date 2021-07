Wennigsen

Peter Armbrust, Bürgermeisterkandidat der CDU Wennigsen, lädt alle Interessierten zu seinen „Wennigser Gesprächen“ ein. Erster Termin ist am Sonnabend, 10. Juli, um 11 Uhr im Café im Edeka-Markt an der Hauptstraße.

Dann soll es um die Möglichkeiten und Grenzen aktiver Gestaltung der Kommunalpolitik gehen. „Kommunalpolitik vor Ort kann jede und jeder mitgestalten, der an den Geschehnissen und der Entwicklung des Heimatortes interessiert ist“, heißt es in der Einladung. Oft sei aber nicht klar, was erreicht und wie vorgegangen werden könne.

Grenzen könnten durch Zuständigkeiten der regionsangehörigen Kommune, durch die Finanzen und bei der Umsetzung der Ziele durch die Verwaltung bestehen. Chancen, Ideen und Ziele dennoch zu verwirklichen, sei oft nur möglich, wenn ehrenamtliches Engagement das Leben im Ort bereichere, betont Armbrust und ergänzt: „Das zu unterstützen, ist auch eine Aufgabe von Kommunalpolitik.“ Das Gespräch mit aktiven Ratsleuten und Interessierten bietet Einblicke in die Arbeit im Rat und die Möglichkeiten, sich aktiv ehrenamtlich (auch parteiungebunden) einzubringen.

So erreichen Sie Armbrust

Interessierte können auch persönlich Kontakt zu Armbrust aufnehmen – per E-mail an armbrust@juranet.de unter 01 77 4 73 37 31 sowie über seine Facebook- und Instagram-Seiten und seine Youtube-Kanal.

Armbrust kündigt an, dass das Wennigser Gespräch am Sonnabend, 10. Juli, nur das erste von vielen sei. Weitere Termine zu anderen Themen sollen folgen.

Von Lisa Malecha