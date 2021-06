Holtensen

Die CDU Holtensen hat Uwe Filter und Martin Sondermann einstimmig als Kandidaten für die Wahl zum Ortsrat Holtensen am 12. September aufgestellt.

Joachim Batke, Vorsitzender des CDU-Gemeindeverbandes Wennigsen, hatte zu einer besonderen Mitgliederversammlung für die Aufstellung der Kandidaten in das DGH in Holtensen eingeladen. Die Versammlung konnte dank der aktuellen Corona-Verordnung in Präsenz abgehalten werden – unter Einhaltung der Hygieneregeln.

Lesen Sie auch Das müssen Sie zur Kommunalwahl in Wennigsen wissen

Sowohl die Kandidatenvorschläge als auch die Reihenfolge auf der Wahlliste wurden einstimmig angenommen. So konnte die Versammlung nach nicht einmal 30 Minuten beendet werden.

Von Lisa Malecha