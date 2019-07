Wennigsen

Temperamentvolle Briten in der kühlen Kirche: Die Wennigser Klosterkirche war am vergangenen Wochenende der perfekte Ort, um an diesem heißen Sommertag abzukühlen. Darauf lies zumindest die hohe Zahl der Besucher schließen. Rund 180 Menschen waren gekommen, um sich das Konzert der Calenberger Cantorei anzuhören, das sich dieses Mal britischen Komponisten widmete.

Für das Sommerkonzert hatte das Ensemble ein komplettes Programm mit Werken britischer Komponisten der Renaissance und Romantik zusammengestellt, darunter Stücke von Byrd, Elgar und Sullivan. Das Publikum war begeistert vom erfrischenden Programm der Wennigser Sänger, die in ihrem Konzert temperamentvolle Lieder mit melancholischen, aber ebenso leidenschaftlichen Werken kombinierten.

Chorleiter Ludwig Theis übersetzte und kommentierte die Stücke, sodass das Publikum auch den emotionalen Zugang zu den Texten und Aussagen fand. Am Ende gab es für die Darbietungen viel Applaus und die Zuhörenden wurde in die laue Sommernacht entlassen.

Von Lisa Malecha