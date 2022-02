Wennigsen

In der neuen Calenberger Landbrauerei von Rainer und Darius Kruppa stehen die ersten Getränkekisten mit frisch gebrautem Bier und Kombucha-Erfrischungsgetränken zum Verkauf bereit. Seit Dezember produzieren Vater und Sohn, zwei gelernte Brauer und Mälzer, in ihrem kleinen Start-up-Betrieb am Minna-Schild-Weg ihr selbst entwickeltes Landbier und seit dem Sommer 2021 das Kombucha-Getränk in zwei Geschmacksrichtungen. Nun beliefern sie die ersten Supermärkte in der Region mit den Getränken aus der Wennigser Brauerei.

„Der Bier-Prototyp hat unsere Erwartungen erfüllt, obwohl es anfangs immer etwas zu verfeinern und zu verbessern gibt. Es braucht Zeit, bis alles problemlos funktioniert. Aber jetzt können wir damit in den Markt gehen“, sagt Braumeister Rainer Kruppa. Zunächst startet die Landbrauerei mit einem hellen und einem dunklen Landbier. Später sollen dann schwere Edelbiere in englischer Tradition als Ale, Stout oder Porter hinzukommen.

10.000 Liter seit Dezember gebraut

Ziel sei es, das Portfolio der Wennigser Brauerei nach und nach zu erweitern. „Aber wir wollen uns nicht verzetteln. Erst muss der gesamte Betrieb richtig laufen, dann gehen wir schrittweise weiter“, kündigt Kruppa an. Nach dem Aufbau der kompletten Brautechnik begannen Rainer und Darius Kruppa im Dezember mit der Produktion des ersten Calenberger Landbieres. Mittlerweile haben sie rund 10.000 Liter in den Sorten Bernstein (hell) und Rubin (dunkel) gebraut, gelagert und abgefüllt. Vorgesehen sei eine Jahresproduktion von etwa 100.000 Litern – ausschließlich mit Rohstoffen aus ökologischem Anbau.

Zusätzlich zum Bier stellt die Landbrauerei auch Kombucha her, ein fermentiertes und kohlensäurehaltiges Teegetränk in den Geschmacksrichtungen „Rote Traube“ und „Ingwer“. „Solche Produkte liegen im Trend. Und ich selbst bin auch davon überzeugt“, betont Rainer Kruppa, der „sein“ Trauben- und Ingwer-Kombucha eigens für die neue Landbrauerei entwickelt hat. Nahezu 8000 Liter seien inzwischen hergestellt und abgefüllt worden.

Rainer (links) und Darius Kruppa produzieren Kombucha, ein Gärgetränk mit grünem Tee, sowie Bier in ihrer neuen Calenberger Landbrauerei. Quelle: Frank Hermann

In diesen Tagen beginnt der Zwei-Mann-Betrieb damit, die ersten Bier- und Kombuchaflaschen zum Verkauf auszuliefern. Zunächst bieten die Wucherpfennig-Edekamärkte in der Deisterregion die Getränke aus der Calenberger Landbrauerei an. Wichtig für die Wennigser: Auch im Ladage-Edekamarkt an der Hauptstraße sollen die Brauereiprodukte künftig zu bekommen sein.

Direktverkauf im Brauereishop

„Die Supermärkte haben jetzt Priorität für unseren Vertrieb. Aber wir planen für die Zukunft auch einen Direktverkauf im Brauereishop am Minna-Schild-Weg“, kündigt Darius Kruppa an.

In den Aufbau ihrer Kleinbrauerei haben Vater und Sohn mehr als 600.000 Euro investiert. „Zuletzt sind die Kosten deutlich angestiegen“, sagt Rainer Kruppa, der nach eigenen Angaben bereits 15 Brauereien weltweit geplant und gebaut hat – zuletzt vor etwa dreieinhalb Jahren in Brasilien, zuvor unter anderem in Bayern und in Polen. „Daher weiß ich, dass eine neue Brauerei am Anfang immer mit sehr viel Arbeit verbunden ist. Vieles muss sich einspielen und zurechtruckeln. Aber wir sind mit den ersten Wochen absolut zufrieden“, betont der Brauereiexperte.

