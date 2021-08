Wennigsen

Frisch gezapft vom Fass oder aus der Flasche: Künftig gibt es Bier in Bio-Qualität aus Wennigsen. Der diplomierte Braumeister Rainer Kruppa richtet derzeit seine neue Calenberger Landbrauerei am Minna-Schild-Weg ein. Wenn im September der Braubetrieb startet, dann kommt voraussichtlich Anfang November das erste Wennigser Bier auf den Markt. Zunächst rechnet Kruppa mit einer jährlichen Produktion verschiedener Sorten von insgesamt rund 100.000 Litern.

Produktionsstart im September

Derzeit kümmert sich Kruppa gemeinsam mit seinem Sohn Darius, ebenfalls ein gelernter Brauer und Mälzer, um die Endmontage der technischen Anlagen. Demnächst werde der Steuerschrank für die weitgehend automatisierte Produktion geliefert, danach folge die elektrische Verkabelung. „Und im September soll’s dann losgehen“, sagt Rainer Kruppa.

Die Calenberger Landbrauerei sei ein reiner Vater-Sohn-Betrieb mit lediglich zwei Leuten im Brauhaus. Mehr Personal sei nicht nötig. „Aber Hopfen, Malz und Hefe halten wir trotz der ganzen Automatentechnik immer noch selbst in der Hand“, erläutert der Braumeister, der zuletzt das Bennexer Brauhaus im benachbarten Springer Ortsteil betrieben hat.

Sitz der Calenberger Landbrauerei an der Minna-Schild-Straße 9. Quelle: Frank Hermann

Auf der Suche nach einem neuer Brauereistandort sei er schnell auf Wennigsen und auf die Immobilie am Minna-Schild-Weg gestoßen. Er habe das Haus im Rohbau gekauft, weil der Raumzuschnitt perfekt zu seinen Vorstellungen eines Brauereibetriebes sowie eines angeschlossenen Wohnbereiches passe. Zudem sei Wennigsen eine prosperierende Gemeinde und biete den richtigen Rahmen für sein Konzept einer nachhaltigen Biobrauerei.

Fotovoltaik auf dem Dach

So will Kruppa zum Beispiel eine Fotovoltaikanlage auf das Dach bringen und die Energie in einem Kältespeicher quasi auf Abruf lagern. Die Prozesskälte sei der größte Stromverbraucher innerhalb des Brauvorgangs. Auf diese Weise lasse sich der Verbrauch um rund 50 Prozent reduzieren. Darüber hinaus setzt Kruppa auf eine thermische Verfahrenstechnik der sogenannten Brüdenverdichtung, entwickelt vom hannoverschen Brauingenieur Thomas Ehrhorn. Diese Technik verdichtet bereits verdampftes Wasser, um es zum Erwärmen von Brauwasser erneut nutzen zu können. Damit werde ebenfalls Primärenergie eingespart.

„Mein nachhaltiger Ansatz liegt also nicht nur im Trend der Zeit, sondern hat auch wirtschaftliche Gründe“, betont der Braumeister, der nach eigenen Angaben bereits 15 Brauereien weltweit geplant und gebaut hat: „Zuletzt vor drei Jahren in Brasilien, davor unter anderem in Bayern und in Polen.“ Diese Erfahrung komme ihm nun beim Bau der eigenen Brauerei in Wennigsen zugute. Für die technische Ausstattung seiner Kleinbrauerei investiert Rainer Kruppa etwa 600.000 Euro.

Der diplomierte Braumeister Rainer Kruppa will verschiedene Biersorten aus Wennigsen auf den Markt bringen - von schweren englischen Bieren über Pils und naturtrübes Helles bis zum leichten Broyhanbier. Quelle: Frank Hermann

Brauen wollen Rainer und Darius Kruppa unter anderem ein Calenberger Landbier als Pilsener, als Dunkelbier und als naturtrübes Helles. Hinzu kommen starke und schwere Edelbiere in englischer Tradition unter dem Markennamen „Wennexer“ als Ale mit 7,5 Volumenprozent Alkohol sowie als Porter sogar mit 9 Prozent. Alle Rohstoffe für die neuen Wennigser Biere stammen aus ökologischem Anbau.

Rezeptur aus dem Mittelalter

Zur Produktpalette gehört künftig auch ein als „Broyhan“ markenpatentiertes Bier mit wenig Alkohol (2,8 Prozent) sowie in einer alkoholfreien Variante. Dieses leicht süßliche und naturtrübe Bier erinnert an Cord Broyhan, der im 16. Jahrhundert mit seiner Braukunst in Hannover zu Ruhm und Geld kam. Die Rezeptur für das Wennigser Broyhan-Bier, mit zwei Drittel Weizen- und einem Drittel Gerstenmalz, stammt laut Kruppa aus dem Mittelalter.

Vertreiben will der Braumeister sein Bier in der Gastronomie und im Einzelhandel sowie in einer Direktvermarktung mit Verkostung und Verkaufstresen in der Brauerei am Minna-Schild-Weg 9. Zudem sollen Interessenten die Möglichkeit erhalten, die Bierproduktion hinter Glasscheiben beobachten zu können. „Die Leute sollen sehen können, woher ihr Bier kommt“, kündigt Rainer Kruppa an.

Von Frank Hermann