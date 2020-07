Wennigsen

Waffenlager, Flüchtlingsunterkunft, Meditationszentrum: Das Kloster Wennigsen hat in seiner rund 800-jährigen Geschichte unterschiedlichste Funktionen gehabt. Eine Führung des Calenberger Landsommers nimmt Interessierte am Sonnabend, 8. August, mit auf die Reise durch die Vergangenheit des Gemäuers. Die Tour mit dem Titel „Kirche und Kloster Wennigsen – einst und jetzt“ beginnt um 13 Uhr. Treffpunkt ist am Turm der Klosterkirche am Klosteramthof.

Die Teilnehmer können gemeinsam mit Gästeführerin Constanze Kanz einen Blick hinter die hohen Mauern des Klosters Wennigsen werfen und erfahren viel Wissenswertes zum Wandel des Klosterlebens im Laufe der Jahrhunderte.

Schön gestaltete Deckengemälde, eine riesige Altarwand, Marienfiguren und ungewöhnlich viel Prunk für eine evangelische Kirche: Constanze Kanz führ regelmäßig durch das Kloster und die Klosterkirche und erläutert, was es mit den zahlreichen Schmuckstücken auf sich hat. Quelle: Lisa Malecha

In den mehr als 800 Jahren Geschichte des Wennigser Klosters hat sich das Leben hinter den Mauern im Kern der Gemeinde deutlich und vielfach geändert. Der einstige Wallfahrtsort für Christen aus ganz Europa hatte in den vergangenen Jahrhunderten die unterschiedlichsten Funktionen. So diente das Kloster beispielsweise um das Jahr 1920 herum als Waffenlager und nach dem Zweiten Weltkrieg als Zufluchtsort für mehr als 100 Flüchtlinge.

Auf den Spuren der Reformatoren

Kanz führt seit 2005 Besucher durch Kirche und Kloster. Sie hat viel zu berichten, denn die Kirchengeschichte reicht Jahrhunderte zurück. Während des rund 90-minütigen Rundgangs erläutert Kanz die historischen Details der Kirche und des Klosters. Unter anderem, wem die Kirche geweiht ist: Das Gotteshaus ist Maria und Petrus geweiht, davon zeugen auf den ersten Blick kaum wahrnehmbare Skulpturen im oberen Altarraum. Der romanische und gotische Baustil wird bei der Führung ebenso sichtbar wie die große Flachdecke des Erweiterungsbaus.

Die Besucher können in längst vergangene Epochen eintauchen und unter anderem den Spuren der einstigen Reformatoren Johannes Busch oder Elisabeth von Calenberg-Göttingen folgen. Durch die Reformation endete für mehrere Jahrhunderte auch die Geschichte der Marienfigur im Kloster. Denn nach der Reformation sei schmückendes Beiwerk verpönt gewesen. Die Gläubigen sollten sich allein auf das Wort Gottes konzentrieren. Heiligenfiguren und das Kreuz Jesu, wie sie in der Zeit des Katholizismus üblich waren, wurden im Kirchenkeller eingemauert, als das Calenberger Land 1542 lutherisch wurde.

Diese Madonna war schon im Mittelalter das Ziel von Pilgern. Quelle: Kerstin Siegmund (Archiv)

Madonna wird bei Bauarbeiten entdeckt

Erst im Jahr 1908 tauchte die Madonna, die lange Zeit als zerstört gegolten hatte, durch einen Zufall wieder auf. Handwerker fanden sie, als sie eine Heizung in der Kirche einbauen wollten. Wie sich herausstellte, hatten die Nonnen die Statue eingemauert, als sie gezwungen wurden, dem evangelischen Glauben beizutreten. Diese und weitere Anekdoten aus der Historie des Klosters sowie Einblicke in den heutigen Alltag erwarten die Teilnehmer am 8. August.

Doch es geht bei der Führung nicht nur um die Klosterkirche. Beim Rundgang erhalten die Besucher auch Einblicke in das Klosterleben. Früher bestand die Gemeinschaft aus 60 Nonnen, heute ist das alte Gemäuer ein modernes Haus für Stille und Begegnung. Dort treffen sich Menschen zum Nachdenken und zur Besinnung.

Aufgrund der Corona-Pandemie ist die Teilnehmerzahl bei der Führung auf zehn Personen begrenzt. Zudem weist Kanz darauf hin, dass der Mindestabstand eingehalten werden muss. Auch müssen die Teilnehmer einen Mund-Nasen-Schutz mitbringen. Die Daten aller Besucher werden vor Beginn der Führung erfasst. Eine Anmeldung bei Constanze Kanz unter Telefon (01 76) 61 20 17 38 ist zwingend erforderlich. Die Teilnahme kostet 4,50 Euro, Kinder von sechs bis 14 Jahren zahlen 2 Euro.

