Wennigsen

Seit mehr als drei Jahrzehnten arbeitet Caren Bock bereits in der Gemeindebücherei Wennigsen. Viele Leser hat sie aufwachsen sehen. „Früher kamen sie mit ihren Eltern her, mittlerweile haben sie eigene Kinder“, sagt die gelernte Verwaltungsfachangestellte. Seit wenigen Monaten ist Bock nun die neue Leiterin der Bücherei. Sie tritt die Nachfolge von Christin Barthelmie an.

Auch wenn sie keine gelernte Bibliothekarin ist, so gibt es wohl kaum jemanden, der die Gemeindebücherei so gut kennt wie Bock – immerhin ist sie seit 32 Jahren dort tätig. „Ich habe hier schon unter drei Leitungen gearbeitet – von jeder konnte ich etwas mitnehmen“, sagt sie.

Die Bücherei als Ort der Begegnung

Neben Bock gehört auch Petra Lindrum seit drei Jahren zum Team der Gemeindebücherei. Sie engagiert sich unter anderem sehr beim Bilderbuchkino. Unterstützung erhalten die beiden Frauen seit Kurzem von Nancy Liebke. Sie verstärkt das Team seit Anfang Juli, nachdem sie zuvor 20 Jahre lang in einer Buchhandlung gearbeitet hatte.

Das neue Trio bringt auch frische Ideen mit: Unter anderem ist eine Kooperation mit dem Bücherhaus am Thie in Barsinghausen geplant. „Wir planen für November eine Veranstaltung, bei der die Mitarbeiter aus Barsinghausen hier Bücher vorstellen werden“, kündigt Bock an. Ihr Wunsch: Zwei bis drei mal im Jahr soll es solche gemeinsamen Veranstaltungen künftig geben. Denn die Bücherei soll vor allem eins sein – ein Ort der Begegnung.

Onleihe soll 2021 starten

Zudem wird derzeit daran gearbeitet, dass die Bücherei bald auch eine sogenannte Onleihe anbietet – E-Books und andere digitale Medien also heruntergeladen und auf diese Weise ausgeliehen werden können. Realisiert werden soll dieses Vorhaben im kommenden Jahr.

Das neue Team hat auch schon einige Ideen umgesetzt. Unter anderem wurde der Sachbuchbestand verjüngt. „Wir haben auch viele neue Romane, Kinderbücher und Tonies gekauft“, sagt Bock. Zudem habe man das Angebot an die derzeitigen Corona-Umstände angepasst – so finden Besucher der Bücherei nun auch zahlreiche Reiseführer zu dem Thema Reisen in Deutschland, Camping und Wohnmobilreisen. „Wir versuchen immer, am Zahn der Zeit zu bleiben“, sagt Bock und ergänzt: „Wir sind eine individuelle Bücherei und wollen es auch bleiben.“

3000 Medien werden im Monat ausgeliehen

Und das scheint in Wennigsen gut zu funktionieren. Immerhin werden im Schnitt an den beiden beliebtesten Büchereitagen, montags und donnerstags, rund 200 bis 250 Medien ausgeliehen. „Im Monat verleihen wir durchschnittlich 3000 Medien“, berichtet Bock. Auch während der pandemiebedingten Schließzeit seien viele Bücher ausgeliehen worden – dank der kontaktlosen Ausleihe, die das Büchereiteam sehr früh angeboten habe. „Wir haben also immer gut zu tun.“

Das sind die Lesetipps des Büchereiteams

Für alle, die nach dem richtigen Buch für den Sommerurlaub suchen, haben die drei Expertinnen Tipps:

Petra Lindrum empfiehlt das Buch „Der Gesang der Flusskrebse“ von Delia Owens. „Der Roman beschreibt die Entwicklungsgeschichte eines jungen Mädchens, und er hat fantastische Naturbeschreibungen – das hat mich sehr gepackt“, sagt Lindrum.

„Der Zopf“ von Laetitia Colombani ist der Lesetipp von Caren Bock. Quelle: dpa/S. Fischer Verlag

Caren Bock legt allen Interessierten die beiden Romane von Laetitia Colombani ans Herz. Sowohl „Der Zopf“ als auch „Haus der Frauen“ hätten ihr sehr gut gefallen, sagt sie. Colombani schreibe am Puls der Zeit, die Geschichten träfen einen Nerv. „Die Bücher sind einfach schön zu lesen, ohne dass die Geschichten einen bedrücken.“

Nancy Liebke empfiehlt den vierten Roman des deutschen Autors Benedict Wells mit dem Titel „Vom Ende der Einsamkeit“. „Das Buch ist zwar schon älter, aber es erzählt eine tolle Geschichte.“ Es handelt von drei Geschwistern, die bereits in Kindertagen ihre Eltern durch einen fatalen Autounfall verlieren – und davon, wie sie ihr Leben trotzdem meistern.

„Vom Ende der Einsamkeit“ von Autor Benedict Wells ist die Leseempfehlung von Nancy Liebke und auch in der Wennigser Bücherei erhältlich. Quelle: Diogenes Verlag/dpa

Für Kinder haben die drei Büchereimitarbeiterinnen auch einen Tipp. „Jim ist mies drauf“ von Autorin Susanne Lang und Illustrator Max Lang ist ihre Empfehlung für junge Bücherwürmer. „Es geht um den Schimpansen Jim, der schlechte Laune hat, das aber nicht zugeben will“, verrät Bock.

Von Lisa Malecha