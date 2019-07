Evestorf

Nach fast viereinhalb Jahren Pause kehrt der Carus Thompson zurück in das Dorfgemeinschaftshaus Evestorf.Nach zwei Open-Air-Konzerten im Mai 2007 und 2008 sowie einem Soloauftritt im Februar 2009 hatte der Australier bei seinem Auftritt dieses Mal unter anderem Songs aus seinem neuen Album „ Islands“ mit im Gepäck und begeisterte die rund 60 Zuschauer im Dorfgemeinschaftshaus.

Nur das Wetter machte den Veranstaltern einen Strich durch die Rechnung. Nachdem zunächst dunkle Wolken am Himmel aufzogen, blieb zwar der Regen aus, dennoch entschied der Verein Dorfgemeinschaft Evestorf, das Open-Air nach drinnen zu verlegen. „Nur weil es trocken bleibt, wird es ja nicht wärmer“, begründete Uwe Sprekeler aus dem Organisationsteam die Entscheidung.

Publikum sing mit

Mit seiner Mischung aus Folk, Rock, Country, Groove und Reggae begeisterte der Sänger mit dem besonderen Timbre in der Stimme die Besucher, die schon nach wenigen Liedern seiner Aufforderung, mit einzustimmen – immerhin hätten sie den Refrain des Liedes „I Found Love“ ja grade schon einmal gehört – nachkamen. Das Lied sei übrigens nach einem Konzert von Thompson in einem Hochsicherheitsgefängnis in Celle entstanden ist, erzählte der Sänger.

„Ein einziger Häftling hat während meines Auftritts ständig gelächelt, alle anderen haben sehr ernst geguckt“, sagt Thompson. Nach dem Konzert habe er gefragt, wieso der Mann so glücklich wirke. „Man erzählte mir, er habe seine große Liebe gefunden, habe geheiratet – nun schienen ihn die Mauern nicht mehr einzuengen.“

Thompson spielt 2007 erstmals in Evestorf

Für Thompson sind die Auftritte in Evestorf Tradition. 2007 hatte er das erste Mal in dem kleinen Ort gespielt. „Ich war bei Thompsons erstem Deutschlandkonzert – das war 2003 oder 2004“, erklärt Sprekler. Damals sei der Kontakt zu Thompson entstanden, er lud den Sänger in seine Heimat ein. Seither spielt Thompson regelmäßig in Evestorf.

Carus Thompson spielt mit Leidenschaft und Hingabe. Quelle: Lisa Malecha

Rund zwei Stunden singt er Lieder, die von Liebe, von AC/DC-Frontmann Bon Schott, der Liebe seiner Kinder zu Lego und dem Leben in seiner Heimat erzählen. Dabei überzeugt er nicht nur mit seiner Stimme sondern durch seine offene Art, das breite Lächeln und der Nähe zum Publikum.

Verein finanziert mit Veranstaltungen und Miete das DGH

Jedes Jahr organisiert der Verein Dorfgemeinschaft Evestorf etwa zwei Konzerte im Dorfgemeinschaftshaus. Zudem vermietet der Verein die Räume an Prvatpersonen. So wird das Dorfgemeinschaftshaus finanziert. „Wir leben von Veranstaltungen und der Miete“, sagt Sprekeler.

Evestorf mit seinen 320 Einwohnern gehörte vor rund 20 Jahren zu den ersten Ortsteilen in Wennigsen, die einen Trägerverein für ihr Haus gründeten. Den Vertrag mit der Gemeinde gibt es seit April 1998. Hochzeiten und Geburtstage werden im DGH gefeiert, aber auch Beerdigungen.

Spielplatzfest im August

In diesem Jahr steht in Evestorf noch das Spielplatzfest am 24. August sowie ein Konzert vom australischen Sänger Derrin Nauendorf am 10. November an. Beides wird vom Verein Dorfgemeinschaft Evestorf veranstaltet.

Übrigens: Das Dorfgemeinschaftshaus in Evestorf soll umgebaut werden. Alle Infos dazu gibt es hier.

Von Lisa Malecha