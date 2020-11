Evestorf

Jungen und Mädchen aus Evestorf haben eine schöne Überraschung erlebt, als sie am Donnerstagabend durch den Ort gezogen sind. Die Chorgemeinschaft Fidelia Evestorf hatte dazu aufgerufen, den Ort zu beleuchten – und zahlreiche Evestorfer sind dem Aufruf gefolgt.

Zur Galerie Die Chorgemeinschaft Fidelia Evestorf hatte alle Bewohner der Wennigser Ortsteils dazu aufgerufen, ihre Häuser mit leuchtenden Laternen, Kerzen und Lichterketten zu schmücken, um Kindern eine Freude zu bereiten.

Der traditionelle Laternenumzug der Chorgemeinschaft musste in diesem Jahr coronabedingt abgesagt werden. Doch die Chorgemeinschaft wollte den Brauch nicht einfach ersatzlos ausfallen lassen, wie so viele andere Aktivitäten, die aufgrund der Infektionslage ersatzlos gestrichen werden mussten. Sie riefen die Evestorfer also auf, sich an der Illumination des Dorfes beteiligt, um für die Kinder mit ihren Familien, aber auch alle anderen Einwohnern ein Zeichen zu setzen: „Licht und Wärme, Hoffnung und Gemeinsinn sind auch in diesen dunklen Zeiten machbar“, sagt Bernhard Klingelhöfer von Fidelia Evestorf.

Anzeige

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür.

„Und so strahlten dann nicht nur die vielfältig und phantasievoll beleuchteten Gärten, Einfahrten und Hauseingänge, sondern auch die Kinder, die auf ihrem Laternenrundgang durch das Dorf auch immer wieder süße Überraschungen zum Mitnehmen entdecken konnten“, sagt Klingelhöfer und ergänzt: „Die Eltern wiederum waren positiv überrascht und zum Teil gerührt, mit welchem Engagement in Evestorf versucht wird, trotz notwendiger Kontaktbeschränkungen das Sozialleben aufrecht zu erhalten.“

Lesen Sie auch

Von Lisa Malecha