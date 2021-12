Wennigsen

Stiller Abschied von einem stets belebten Treffpunkt: Genau 17 Jahre nach der Einführung ist für die beliebte Mittagstafel der evangelisch-freikirchlichen Christus-Gemeinde Wennigsen nun plötzlich Schluss. Das Team der ehrenamtlichen Helferinnen findet keine jüngeren Nachwuchskräfte. Die Corona-Krise führte bei dem gemeinnützigen Angebot schließlich zum Stillstand. „Wir haben uns mit dieser Entscheidung sehr schwer getan, weil es traurig ist, so ein Angebot zu beenden“, sagt die Pastorin Maren Alischöwski. Die jüngste Auflage im Februar 2020 – vor dem Beginn der Corona-Krise – sei nun aber unerwartet auch die Abschlussaktion gewesen.

Für die Bekanntgabe des bedauerlichen Gemeindebeschlusses sind auch noch einmal die drei Mitbegründerinnen des Angebots in den Gemeindesaal an der Neustadtstraße gekommen. Dort haben die inzwischen 84-jährige Gudrun Mähler, die 77-jährige Christa Ullrich und die 72-jährige Elfi Pantzer mit einem zeitweise bis zu achtköpfigen Helferteam seit November 2004 insgesamt 183 Mahlzeiten für jeweils bis zu 50 Besucher serviert – immer am dritten Dienstag eines Monats, kostenlos gegen eine freiwillige Spende.

Helfer finanzierten Angebot mit Spenden

Allein von den Spenden habe sich das Angebot selbst finanziert, sagt Mähler. Anfangs sei die Mittagstafel als Angebot für Menschen mit geringerem Einkommen geplant gewesen. Stattdessen etablierte es sich jedoch als beliebter Treffpunkt für nette Gespräche und Begegnungen. „Es wollte sich wohl niemand als sozial benachteiligt offenbaren“, nennt Mähler eine Vermutung für das Fernbleiben erkennbar ärmerer Gäste.

Stattdessen seien zu dem „Essen für Jedermann“ – so lautete schließlich der Titel – vor allem Senioren gekommen. Rund 80 Prozent davon seien Stammgäste gewesen. „Das Angebot in der Mittagszeit war natürlich für Rentner besonders gut geeignet“, sagt Mähler. Die meisten kamen, um in netter Gesellschaft zu speisen und zu klönen.

Neues offenes Angebot in Planung

Doch nun ist Schluss: Kein Nachschlag mehr, kein Dessert, nicht einmal eine Abschiedsfeier ist laut Pastorin Maren Alischöwski geplant. Wegen der Corona-Gefahren und der ungewissen Entwicklung der Pandemie verbabschiedet sich der Mittagstisch ohne eine Abschlussmahlzeit. Die Pastorin dankt dem fleißigen Team sowie den treuen Stammgästen und Gelegenheitsbesuchern. Alischöwski nennt das Hauptproblem: Bei den ehrenamtlichen Helferinnen ließen langsam altersbedingt die Kräfte nach.

Jüngere Helfer in der Gemeinde für die Fortsetzung des Projektes zu finden, sei schwierig. „Es ist problematisch, die Leidenschaft für eine Idee an jüngere Menschen mit eigenen Vorstellungen zu vererben“, sagt die Pastorin. Zudem sei es schwer, für ein Projekt in den Mittagsstunden unter Berufstätigen Freiwillige zu finden. „Die Gemeinde plant aber als Nachfolgelösung ein neues offenes Angebot“, kündigt Alischöwski an. Mehr will sie nicht verraten.

Die drei Mitbegründerinnen haben seit 2004 mit ihrem ehrenamtlichen Engagement große Fußstapfen hinterlassen. Von der Teambesprechung eine Woche vor dem jeweiligen Mittagstisch über den Einkauf der Zutaten für bis zu 50 Portionen – inklusive Nachschlag und Dessert – bis zum Zubereiten der Gerichte, dem Servieren, Abräumen und dem Abwasch sorgten die Helferinnen für einen kostenlosen Rundumservice. „Alles wurde frisch zubereitet – immer verschiedene Gerichte: von saisonalen Speisen wie Grünkohl über Königsberger Klopse bis zu Spätzle. Im Sommer haben wir gegrillt“, erzählt Mähler. Ein besonderer Service: Wenn Reste übrig blieben, durften sich die Gäste eine weitere Portion einpacken lassen.

Gespräche über „Gott und die Welt“

Zu den Verdiensten der Seniorinnen zählte laut Pastorin aber auch, stets ein offenes Ohr für Gespräche über „Gott und die Welt“ zu haben. „Vor dem Essen gab es ein Auftaktritual mit einem Bibelvers und einem Tischgebet“, erzählt Alischöwski.

An die Zeit der Mittagstafel erinnert im Gemeindehaus aber auch künftig die neue Küche neben dem Saal. „Anfangs haben wir die Gerichte noch in einer kleinen Küche im Keller zubereitet“, erinnert sich Mähler. Um die anstrengende Schlepperei in den Saal zu beenden, sei aber kurz nach der Einführung ein Teil des Gemeindesaales mit Wänden für eine neue Küche und kurze Wege abgetrennt worden.

Von Ingo Rodriguez