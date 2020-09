Wennigsen

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie betreffen alle Einzelhändler. Wer noch dazu sein Geschäft an der Hauptstraße in Wennigsen besitzt, der ist gerade besonders hart gebeutelt. Die Baustelle macht den Händlern zu schaffen, dadurch fehle die so wichtige Laufkundschaft, beklagen sie. „Es sollte ja in unserem Bereich, vor allem mit der wichtigen Heitmüller-Kreuzung, schon alles fertig sein und ist nun sieben Wochen in Verzug. Länger darf es mit dieser Kreuzung wirklich nicht mehr dauern“, sagt Hedwig Ganseforth, der das Geschäft „Mode & Accessoires“ gehört.

Kundin Antje Kreisel (rechts) spricht mit „Mode & Accessoires“-Chefin Hedwig Ganseforth. Links: Mitarbeiterin Nora Lopez. Quelle: Stephan Hartung

Ganseforth spricht von Umsatzeinbußen in Höhe von 20 Prozent. „Die Wennigser halten uns derzeit über Wasser.“ Zu ihnen gehört auch Kundin Antje Kreisel. Die Bredenbeckerin hat Hosen und Oberteile in der Wennigser Boutique gekauft und unterstützt damit die lokale Wirtschaft. Ganz zur Freude von Ganseforth, die trotz Corona und Baustelle an ihren bisherigen Öffnungszeiten festgehalten hat. „ Wir hören von vielen Kunden, dass sie lieber zu uns kommen, statt mit Bus und Bahn nach Hannover zu fahren und sich möglicherweise dabei irgendwo anzustecken.“

„So ruhig wie im Wald“

Einbußen von 40 Prozent beklagt Vera Kluge vom „Lieblingsladen“. „Die treuen Kunden sind zwar weiterhin da, können aber nicht alles auffangen.“ Auf der Hauptstraße herrsche normalerweise ein reges Treiben. „Aber manchmal hat man das Gefühl, dass man im Wald sitzt. Es ist viel zu ruhig“, sagt Kluge, die ihre Öffnungszeiten zwischenzeitlich eingeschränkt hatte.

Bei dieser Enge macht es keinen Spaß, einen Einkaufsbummel zu machen. Die Laufkundschaft bleibt aus. Quelle: Stephan Hartung

Bei der Baustelle sehe man kaum Fortschritte. Die Geschäftsfrau zieht den Vergleich zu Corona. „Niemand weiß, wie lange es dauert und wie lange man es noch durchhält.“ Vonseiten der Gemeinde fehlten ihr Informationen, sagt sie. „Zusammen mit Corona ist die Baustelle, zumal sie bei uns vor der Tür ist, eine echte Herausforderung.“

Heitmüller-Kreuzung erst im Oktober wieder frei Erst Anfang Oktober werde die Heitmüller-Kreuzung wieder freigegeben werden. So sehe es zumindest der aktuelle Bauzeitenplan vor, teilt der Baustellenkümmerer für die Hauptstraße, Horst Lahmsen, auf Anfrage mit. Die Energieversorger kämen nicht hinterher. Verzögerungen hatte es auch gegeben, weil in mehreren Erdschichten archäologischen Funde geborgen werden mussten. Im Moment wird an den Borden und Gossen gearbeitet. Anschließend soll dann die Fahrbahn für den neuen Oberbau vorbereitet werden. Vor allem wegen der Heitmüller-Kreuzung ist der Unmut bei den Geschäftsleuten zurzeit groß. Anfangs, so der Vorsitzende der Wirtschaftlichen Interessensgemeinschaft (WIG), Markus Hugo, habe es geheißen, die Kreuzung von Hauptstraße, Degerser und Argestorfer Straße sei nur fünf Wochen gesperrt. „Jetzt sind es schon fünf Monate!“ Die WIG will die Geschäftsleuten der Hauptstraße in dieser schweren Zeit so gut es geht unterstützen. Doch die Coronakrise mache es doppelt schwer, sagt Hugo. Aktuell versucht die WIG, ein Kinderkarussell aufzutreiben, was freitagnachmittags, wenn auf der Baustelle Feierabend ist, dort für die Kunden stehen könnte. Schausteller dürften sich gerne melden, am besten per E-Mail an geschaeftsstelle@wig-wennigsen.de. Lahmsen wirbt derweil um Verständnis bei den Gewerbetreibenden und Anwohnern, für die der Baustellenkümmerer Ansprechpartner ist. Die Sanierungsmaßnahme sei umfangreich und komplex, sagt er. Wie bei einem Zahnrad greife alles ineinander. Aber, so versichert Lahmsen: Trotz Baustelle seien die Geschäfte jederzeit erreichbar – zumindest zu Fuß.

Auch das Zoohaus Stegen hält sich gerade noch so über Wasser. Inhaber und Geschäftsführer Joachim Stegen spricht von Umsatzverlusten von bis zu 70 Prozent. „Wir verkaufen ja nichts mehr.“ Er zeigt auf viele Säcke Katzenstreu. „Die Haltbarkeit ist abgelaufen, das können wir jetzt entweder entsorgen oder einem Tierheim spenden.“

Das Zoohaus verdient derzeit Geld durch Außendienste, beispielsweise durch die Pflege von Aquarien bei Kunden wie Anwaltskanzleien. Stegen ist wichtig zu betonen: „Die Bauarbeiter machen ihre Sache ordentlich. Aber denen sind oft die Hände gebunden, weil die ganze Baustelle schlecht organisiert ist. Wenn die wieder arbeiten können, legen die richtig los.“ Der Geschäftsführer des Zoohauses ist richtig verärgert. „Das ist alles gruselig und eine einzige Katastrophe.“

Zugemacht wegen der Baustelle? Der Lotto-Toto-Laden an der Heitmüller-Kreuzung. Quelle: Stephan Hartung

Erst Corona, dann Baustelle: Welche Auswirkungen drohen, sehe man am Lotto-Laden an der Heitmüller-Kreuzung. „Der Geschäftsmann hat aufgegeben. Am Freitag war Übergabe“, erzählt Stegen. Für ihn bringt die Baustelle auch noch ein anderes logistisches Problem mit sich: Die direkte Anlieferung von größeren Waren in das Zoohaus ist nicht mehr möglich. „Die Fahrer kennen das schon, stellen die Paletten dann bei Rossmann ab. Oder die Bauarbeiter, wenn sie da sind, helfen mir und fahren die Waren mit dem Gabelstapler an mein Geschäft ran.“ Die Sachen, nicht selten 500 bis 1000 Kilogramm schwer, muss Stegen dann von der Palette in Etappen mit seiner Mitarbeiterin Doris Krüger ins Geschäft schleppen. Vor der Baustellen-Krise gab es noch einen weiteren Mitarbeiter im Zoohaus.

Momentan ist die Hauptstraße ab Höhe Bushaltestelle Rathaus bis vor den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Hagemannstraße/Hirtenstraße voll gesperrt. Vor der Werkstattgalerie von Uta Bothe ist die Baustelle also noch nicht angekommen. Noch nicht. „Ich mache meinen Hauptumsatz im Herbst und Winter“, sagt sie. Daher wäre es für sie eigentlich besser gewesen, wenn die Baustelle bei ihr vor der Tür im Sommer gewesen wäre.

Edeka-Prokurist Steffen Döring: „Die Gemeinde muss für gute Zuwegungen und Umleitungen sorgen.“ Quelle: Stephan Hartung

Etwa 100 Meter weiter befindet sich mit Edeka Ladage der größte Warenanbieter in der Hauptstraße. „Die Auswirkungen der Baustelle merken wir weniger, denn die Menschen sind auf Lebensmitteleinkäufe angewiesen“, sagt Steffen Döring. Der Prokurist des Supermarkts betont aber auch, „dass uns bewusst ist, wie es vielen Einzelhändler entlang der Hauptstraße geht, da sollte man nicht am lautesten schreien“. Aber: Wenn die Baustelle Edeka erreiche, so Döring, sei es wichtig, dass die Gemeinde für gute Zuwegungen und Umleitungen sorge. „Diese Erfahrungen haben wir schon mit unserem Geschäft in Hessisch Oldendorf gemacht.“

Auch Busse müssen andere Route fahren Wegen der Hauptstraßensanierung müssen auch die Busse anders fahren. Regiobus kann vorerst die Bushaltestellen Vogelkamp, Schützenhof und Rathaus nicht bedienen – weswegen seine gehbehinderte Frau teilweise weite Strecken laufen müsse, um in den Ortskern zu kommen, bedauert ein Rentner, der namentlich nicht genannt werden will. Regiobus-Sprecherin Isabel Jäger kann den Unmut durchaus verstehen, an der Situation ließe sich aber dennoch nichts ändern, sagt sie. Betroffen sind die Regiobus-Linien 520, 521, 522, 540, 580 und 382. Ersatzhaltestellen wurden an der Degerser und an der Sorsumer Straße eingerichtet. Regiobus ist bestrebt, möglichst kleine Umwege zu fahren. Aber nicht überall kämen die Busse in den engen Straßen durch, sagt die Unternehmenssprecherin. Ihre Anregung für den verärgerten Rentner: Seine gehbehinderte Frau könne sich vielleicht von einem Fahrdienst abholen lassen. Einfach beim Sozialdienst erkundigen.

