Wennigsen

Die Gemeinde Wennigsen entwickelt sich immer mehr zum Corona-Hotspot in der Region Hannover. Binnen drei Tagen von Freitag bis Montag sind bei Tests weitere 18 Neuinfektionen mit dem Coronavirus nachgewiesen worden. Die Sieben-Tage-Inzidenz ist daher noch einmal sprunghaft gestiegen und lag am Montag bei 285,2, dem mit Abstand höchsten Wert aller 21 Regionskommunen.

Die Zahl der akuten Corona-Fälle in Wennigsen ist übers Wochenende nach Mitteilung der Regionsverwaltung von 63 auf 71 gestiegen. Gleichzeitig sind zehn ehemals Infizierte aus der Statistik herausgefallen, weil sie als wieder gesund gelten.

Bisher acht Todesopfer in der Gemeinde

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert gibt an, wie viele Menschen sich binnen sieben Tagen – bezogen auf 100.000 Einwohner – rechnerisch mit dem Virus neu infiziert haben. Am Freitag hatte die Inzidenz in Wennigsen noch bei 222,6 gelegen. Der aktuelle Wert von 285,2 ist mehr als doppelt so hoch wie der in den nächsten Kommunen auf der Liste, Lehrte (137,7) und Hannover (134,7). Die niedrigsten und damit besten Inzidenzwerte regionsweit gibt es aktuell in Gehrden (51,5) und Barsinghausen (57,2).

Zuletzt hat es keine weiteren Todesopfer als Folge einer Covid-19-Erkrankung in Wennigsen mehr gegeben. Seit Pandemiebeginn vor mehr als einem Jahr seien in der Gemeinde acht Menschen an oder mit dem Coronavirus gestorben, teilt die Regionsverwaltung mit.

Von Andreas Kannegießer