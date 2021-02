Wennigsen

In Wennigsen sinkt die Sieben-Tage-Inzidenz weiter – von 13,7 am Freitag auf 7,0 am Montag. Die Gemeinde hat damit den Wert von 10 erstmals unterschritten und ist damit mit Abstand Spitzenreiter aller 21 Regionskommunen. Dahinter kommt Gehrden (32,2). Sehnde steht mit einem Inzidenzwert von 172,5 am schlechtesten da.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab. Der Wert für die Region Hannover liegt aktuell bei 111,1.

Derzeit sind vier Einwohner der Gemeinde mit dem Coronavirus infiziert, wie das Gesundheitsamt der Region am Montagmittag mitgeteilt hat. Über das Wochenende wurde nur eine neue Infektion gemeldet.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 197 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Jennifer Krebs