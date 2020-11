Wennigsen

Die 7-Tage-Inzidenz in Wennigsen geht wieder rauf und liegt am Montag, 3. November, mit 69,7 wieder deutlich über der kritischen Marke von 50 Infizierten von 100.000 Einwohnern. Das Gesundheitsamt der Region Hannover meldet aktuell 24 Infizierte. Das ist einer mehr als am Freitag.

Die 7-Tage-Inzidenz sagt aus, wie viele Menschen pro 100.000 Einwohner in einem Gebiet über einen Zeitraum von sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden. Ab einem Inzidenzwert von 50 gilt ein Gebiet als Risikogebiet. Von den 21 Regionskommunen liegen am Montag nur noch zwei unter diesem Wert: Burgdorf (38,2) und die Wedemark (39,5) im Norden der Region.

Anzeige

Die Inzidenzwert für die Region Hannover liegt bei 109,8.

Von Jennifer Krebs