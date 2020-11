Wennigsen

Das Gesundheitsamt der Region Hannover hat am Dienstagnachmittag 24 Menschen in Wennigsen gemeldet, die aktuell mit Covid-19 infiziert sind. Das sind genauso viele wie am Montag. Der Inzidenzwert verringerte sich damit am Dienstag, 3. November, leicht von 69,7 auf 62,7.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab. Die Inzidenzwert für die Region Hannover liegt aktuell bei 117,7.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie haben sich in Wennigsen insgesamt 64 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt.

Von Jennifer Krebs