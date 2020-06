Wennigsen

Wie viel die Gemeinde Wennigsen die Corona-Krise kosten wird, das kann Kämmerer Michael Beermann nicht genau sagen. „Wir haben dieses Jahr Einbrüche“, sagt er. Doch der Ausfall der Vorauszahlungen der Gewerbesteuer wird Wennigsen nicht so hart treffen wie andere Kommunen.

„Das wird lange dauern“, meint Beermann. Die Auswirkungen von Corona auf den städtischen Haushalt seien noch nicht abzusehen. Grund: Die Ausgaben, die die Gemeinde etwa für die Anschaffung von Masken tätigen musste, seien auf die laufenden Konten gebucht worden. So könne schwierig nachvollzogen werden, wie viel Mehrkosten die Corona-Krise verursacht habe. Dabei sei es unmöglich, alle Posten zu identifizieren und diese dann auseinanderzurechnen. Man könne wahrscheinlich nie genau sagen, wie viel die Corona-Krise die Gemeinde wirklich koste, schätzt Beermann.

Anzeige

Wennigsen ist Gemeinde zum Wohnen

Auch bei den Ausfällen der Gewerbesteuer könne er noch nicht absehen, wie viel Verlust Wennigsen dabei macht. Da die Steuerfestsetzung erst später komme, könne man das erst in zwei Jahren wissen. Das sei bei der Gewerbesteuer ohnehin schwer zu schätzen. „Das ist eine Gewinnsteuer“, erläutert Beermann. Dazu komme, dass bei den Unternehmen, die die Aussetzung der Vorauszahlungen beantragt hätten, erst geprüft werden müsse, ob ihre Anträge begründet sind.

Weitere HAZ+ Artikel

„Bei der Gewerbesteuer können Sie nie sagen, wo Sie am Ende des Jahres landen“, sagt Beermann und rechnet vor: Zu Beginn der Krise habe der Gemeinde bei den Einnahmen der Gewerbesteuer eine halbe Millionen Euro gefehlt. „Gestern betrug der Rückgang eine Viertelmillion.“ Der Verlust hat sich also reduziert. Ohnehin treffe der Ausfall der Gewerbesteuer Wennigsen nicht so hart wie andere Kommunen. Bei einem 30-Millionen-Euro-Haushalt mache diese Steuer 2,9 Millionen Euro aus. „Das ist nicht so wahnsinnig viel“, sagt der Kämmerer, zumal die Abgaben an Land und Region noch nicht mit eingerechnet seien.

Den niedrigen Anteil dieser Steuer am Haushalt führt er darauf zurück, dass Wennigsen nicht so gewerbesteuerstark ist. „ Wennigsen ist eine Gemeinde zum Wohnen und für die Naherholung.“ Daher gebe es dort nicht so viel Gewerbe. Wie viel Unterstützung Wennigsen dabei durch das Konjunkturprogramm des Bundes erhalten werde, kann er noch nicht abschätzen.

Bei der Einkommenssteuer drohen Verluste

Doch eine andere Steuer könnte deutlichere Auswirkungen auf den Haushalt haben: die Einkommenssteuer. Auch die Gemeinde erhielte einen Anteil davon, erläutert Beermann. Da die Arbeitslosigkeit durch Corona steige und mehr Menschen in Kurzarbeit seien, werde sich hier die Corona-Krise auswirken. Nach den Zahlen vom 1. Mai sei davon aber bislang noch nichts zu spüren. „Das wird noch eine ganze Weile dauern.“

„Der größte Kostenblock ist das Personal“, sagt der Kämmerer. Doch in diesem Bereich gebe es keine Veränderungen. Denn Wennigsen habe beispielsweise kein Gesundheitsamt, für das wegen der Krise mehr Mitarbeiter eingestellt werden müssten. Inwiefern sich die Corona-Krise im nächsten Haushalt spiegele, könne er noch nicht abschätzen. Wennigsen habe keine teure Wirtschaftsförderung wie andere Kommunen ins Leben gerufen, trotzdem könne er sich vorstellen, dass die Politik Unterstützungsprogramme, etwa für Vereine, noch in den Haushalt einbringen werde. Das werde sich wahrscheinlich aber erst Ende des Jahres zeigen. „Abgerechnet wird zum Schluss“, sagt er.

Von Alina Stillahn