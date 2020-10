Wennigsen

Die Zahl der positiv auf Covid-19 getesteten Menschen hat sich in Wennigsen von Donnerstag bis Freitag von 21 auf 23 erhöht. Damit gehört die Gemeinde Wennigsen – gemessen an der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz – aber nicht mehr zu den Corona-Hotspots in der Region Hannover. Nach den von der Regionsverwaltung am Freitag vorgelegten Zahlen liegt der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Wennigsen bei 48,8, exakt genauso hoch wie am Vortag. Im Vergleich aller 21 Regionskommunen liegt Wennigsen damit auf Platz 14.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist ein rechnerischer Wert, der angibt, wie viele Menschen sich in dem Gebiet binnen der vergangenen sieben Tage bezogen auf 100.000 Einwohner infiziert haben.

Von Andreas Kannegießer