Über das Wochenende sind in Wennigsen bei Tests sieben neue Infektionen mit dem Coronavirus festgestellt worden. Aktuell sind 24 Wennigser infiziert, am Freitag waren es noch 23. Das hat das Gesundheitsamt der Region Hannover am Montagmittag mitgeteilt. Im selben Zeitraum übers Wochenende sind sechs Personen aus der Statistik herausgefallen, weil sie als wieder gesund gelten.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert in Wennigsen ist von Freitag auf Montag gestiegen – von 41,7 auf aktuell 69,6. Der Durchschnittswert in der Region Hannover liegt aktuell bei  65,0 der Nachbarlandkreis Schaumburg verzeichnet eine Sieben-Tage-Inzidenz von 78,6.

Insgesamt haben sich in Wennigsen seit Frühjahr 2020 bisher nachweislich 384 Menschen mit dem Coronavirus infiziert.

