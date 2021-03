Wennigsen

Innerhalb von 24 Stunden hat sich in Wennigsen niemand neu mit dem Coronavirus angesteckt. Das meldet das Gesundheitsamt der Region Hannover am Mittwochmittag. Eine Person ist zudem aus der Statistik herausgefallen, weil sie als genesen gilt. Somit sind in Wennigsen aktuell vier Menschen nachweislich mit Corona infiziert. Am Dienstag waren es noch fünf.

Insgesamt haben sich seit Ausbruch der Pandemie 200 Wennigser mit dem Coronavirus infiziert. Am Dienstag hatte das Gesundheitsamt noch vermeldet, dass sich insgesamt 201 Wennigser infiziert hatten. „Die Zahl wurde nun korrigiert, da die Angaben immer wieder überprüft werden und es auch mal vorkommen kann, dass eine Person etwa doppelt gezählt wurde oder einer falschen Kommune zugeordnet wurde“, erläutert Christoph Borschel, Sprecher der Region Hannover, die Diskrepanz.

Der Inzidenzwert ist von Dienstag auf Mittwoch ebenfalls gesunken – von 27,8 auf aktuell 20,9. Damit hat Wennigsen nach wie vor den mit Abstand niedrigsten und somit besten Wert aller 21 Regionskommunen.

Die Sieben-Tage-Inzidenz ist eine wichtige Grundlage für die Einschätzung der Entwicklung der Corona-Pandemie. Der Wert bildet die Fälle umgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen ab.

Von Lisa Malecha