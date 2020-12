Bredenbeck

Übungsdienste vom Sofa aus, Quiz-App statt geselligem Beisammensein und getrennte Gruppen: Die Feuerwehr Bredenbeck setzt alles daran, auch während der Corona-Pandemie im Notfall einsatzbereit zu bleiben. Keine leichte Aufgabe – doch laut zweitem Gruppenführer Michael Hirt können die Einsatzkräfte mit Stolz auf das zurückschauen, was sie in diesem Jahr geleistet haben. „Die Einsatzbereitschaft war zu keinem Zeitpunkt gefährdet und wird es in Zukunft auch nicht sein“, sagt Hirt.

Als im März der Lockdown kam, war dies für die Brandschützer nicht unerwartet. Schon im Februar habe sich das Führungs- und Ausbildungsteam um Ortsbrandmeister Sven Sachse Gedanken dazu gemacht, wie der Ausbildungsdienst gestaltet werden kann, wenn Kontaktbeschränkungen ausgesprochen werden.

Die Feuerwehr konnte von Juni bis Mitte Oktober viele praktische Elemente in den Ausbildungsdiensten üben. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Schneller als erwartet war es dann auch soweit: Bei den Feuerwehren waren mit sofortiger Wirkung alle Übungsdienste mit Präsenz untersagt. In Bredenbeck konnten alle Dienste nahtlos über eine Onlineplattform abgehalten werden. Zusätzlich dazu wurde noch ein Feuerwehrquiz über eine Quiz-App initiiert. „Schließlich sollte der Spaß nicht zu kurz kommen“, sagt Hirt.

Nicht alles kann online geübt werden

Damit ebendieser nicht zu kurz kommt, hat die Feuerwehr sogar einen digitalen Maibockanstich organisiert. Ein paar Stunden vor dem Event haben alle Mitglieder, die sich angemeldet hatten, eine Flasche Bockbier nach Hause geliefert bekommen und konnten sich dann digital zusammenschalten.

Doch alles lässt sich eben nicht online kompensieren, und so wurden schon frühzeitig Vorbereitungen getroffen, um schnellstmöglich den praktischen Ausbildungsdienst wieder aufnehmen zu können. Bereits im Mai stand das neue Hygienekonzept, ab Juni haben die Feuerwehrleute wieder mit ihrer praktischen Ausbildung begonnen – allerdings immer beschränkt auf zehn Personen.

Ausbilder erhöhen Anzahl der Dienste

Damit dennoch alle Aktiven üben und lernen konnten, wurde die Einsatzabteilung in mehrere Gruppen aufgeteilt, die nicht gemischt werden durften. Zudem wurden zwei Dienste pro Woche angeboten, damit die einzelnen Gruppen mehr als einmal im Monat zusammenkommen konnte – immer mit Mund-Nasen-Schutz, der auch beim Einsatz getragen werden muss. Immerhin soll sich niemand beim Dienst anstecken. Zudem werden auch aktuell noch alle Geräte und Fahrzeuge nach Übungen und Einsätzen desinfiziert.

Bei der Feuerwehr Bredenbeck standen Brandschutz und technische Hilfeleistung auf dem Ausbildungsplan. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Ab September durfte dann wieder in normaler Gruppenstärke geübt werden. Dies habe allerdings aufgrund der steigenden Infektionszahlen nur bis Mitte Oktober angehalten, sagt Hirt. Seither üben die 49 Aktiven der Bredenbecker Feuerwehr wieder digital – und das noch bis mindestens zum Ende des Jahres.

Keine getrennten Gruppen im Ernstfall

Doch in dem Zeitfenster von Juni bis Oktober konnten die Einsatzkräfte viele praktische Elemente in den Ausbildungsdiensten üben, betont er. Neben verschiedenen Brandbekämpfungsübungen wurde auch trainiert, mit weniger Personal als üblich auszukommen. Rücken normalerweise 21 Einsatzkräfte zu einem Brand aus, wurde etwa versucht, die Zahl auf 16 zu reduzieren. Dies war eine Vorsichtsmaßnahme, falls ein Teil der Einsatzabteilung durch Erkrankung ausfallen würde. „Im Vordergrund steht immer, zu jeder Zeit die Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger gewährleisten zu können“, sagt Hirt. Getrennte Gruppen gibt es im Ernstfall aber nicht, damit immer genügend Aktive ausrücken können.

Das Ausbildungsteam hat sich im Vorfeld an die Übungsdienste Gedanken gemacht und einige Objekte im Einsatzgebiet ins Auge gefasst, welche nicht einfach zugänglich waren. Quelle: Feuerwehr Bredenbeck

Unter anderem sind die Einsatzkräfte bei ihren Übungen auch zu schwer erreichbaren Wohnhäusern gefahren. Auch die technische Hilfeleistung stand auf dem Ausbildungsplan. Die Mitglieder lernten, wie man im Bedarfsfall schnell eine Tür öffnet, Gegenstände schonend anhebt, Verschüttete rettet und Abstützungen baut. Zudem wurden auch wieder verschiedene Rettungstechniken an verunfallten Fahrzeugen geübt – unter anderem bei der Firma Raubinger in Ronnenberg oder aber auf einem Feld vom Rittergut Bredenbeck.

Von Lisa Malecha