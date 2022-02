Wennigsen

Der Cruisinglauf bei Nacht fällt auch in diesem Jahr aus. Das teilen die Veranstalter mit und haben den Termin am 11. Juni gestrichen. Grund für diesen Entschluss sind die andauernden Bauarbeiten auf der Hauptstraße in Wennigsen, die im Sommer noch nicht abgeschlossen sein werden. Sicherlich: Eine Streckenverlegung hätte bei der Region Hannover beantragt werden können, sagt Heike Zündorf vom Vorbereitungsteam. Das alles sei aber ein großer Aufwand. Zumal man sich bei einer Verlegung der Strecke dann auch eine andere Veranstaltungsfläche für das Rahmenprogramm hätte suchen müssen. Sonst findet das Begleitprogramm immer auf dem Edeka-Parkplatz statt, was wegen der Baustelle in der Hauptstraße aber organisatorisch schwierig wird.

„Zu viele Unsicherheiten“

Erschwerend käme die Corona-Situation dazu, sagt Zündorf. Man bedauere die Absage sehr, sehe aber keine andere Möglichkeit. Die Organisatoren hatten so sehr gehofft, dass der Cruisinglauf nach zwei Jahren coronabedingter Zwangspause dieses Jahr endlich wieder stattfinden kann. Der Lauf sei beim Verband auch bereits angemeldet gewesen. Doch die vielen Unsicherheiten und der Aufwand stünden in keiner Relation zueinander, sagt Zündorf. Die Großbaustelle in der Hauptstraße und auch Corona machten eine verlässliche Planung des sportlichen Volksfestes mit zuletzt knapp 900 Sportlern und 2500 Zuschauern unmöglich.

Wieder ein virtueller Lauf?

Bereits im vergangenen Jahr und auch 2020 musste der Wennigser Cruisinglauf wegen der Corona-Pandemie abgesagt werden. Stattdessen ging es immerhin virtuell an den Start. In Zusammenarbeit mit eichels:event wurde der Cruisinglauf im Rahmen des Laufpasses der Region Hannover angeboten. Wer mitmachen wollte, konnte den Lauf individuell für sich zu absolvieren – „was auch viele gemacht haben“, sagt Zündorf. Ob es auch dieses Jahr alternativ einen virtuellen Lauf geben wird, steht noch nicht fest.

Die Veranstalter hoffen nun auf das nächste Jahr: „Für 2023 ist die Durchführung des Laufes wieder vorgesehen“, teilt Jens Boog vom Veranstalter SG Bredenbeck-Holtensen mit. Der Cruisinglauf findet dann zum 15. Mal statt.

Von Jennifer Krebs