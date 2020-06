Wennigsen

Die Schwimmer habe die Corona-Krise besonders hart getroffen, davon ist Martin Dankert überzeugt. Der Vorsitzende der DLRG in Wennigsen begründet diese Vermutung damit, dass gerade erst die Ausbildungsangebote wieder in Gang kommen. In allen anderen Sportarten sei der Betrieb schon früher wieder aufgenommen worden. Doch trotz der Lockerungen sei es für die Gruppe aus Wennigsen derzeit fast unmöglich, wieder mit dem Schwimmunterricht zu beginnen.

„Wir sind von Schwimmbädern abhängig“, sagt Ausbildungsleiterin Magdalena Köpsel. Das Training sei nur in kleinen Gruppen erlaubt, wenn also 30 Kinder an einem Tag trainieren sollen, bräuchte man mehrere Bahnen und viele Stunden. Da der Wennigser Wasserpark saniert wird und deshalb in diesem Sommer nicht öffne, falle dieser schon einmal raus. „Wir haben bislang das Hallenbad in Barsinghausen genutzt“, berichtet Dankert.

DLRG möchte Kontakt zu Mitgliedern stärken

Doch mit den neuen Regelungen sei das nicht mehr möglich, besonders da auch das Delfi-Bad in Gehrden renoviert wird – und die Gehrdener daher ebenfalls in Barsinghausen trainieren möchten. „Und hinzukommt, dass das Hallenbad in erster Linie ja auch wirtschaftlich handelt“, fügt Köpsel hinzu. „Wenn wir dort mit den Kindern trainieren, haben die da nicht viel von.“

Momentan sei es für die Gruppe aus Wennigsen unklar, wie und wann der Schwimmunterricht weitergeht. „Aber wir müssen jetzt den Kontakt zu den Mitgliedern wieder aufzunehmen“, sagt Trainer Lars Siemers. Es sei wichtig, ihnen zu signalisieren, dass sich etwas tue, nachdem die Vereinsarbeit bei der DLRG in Wennigsen seit Mitte März völlig brachliege.

Kein Schwimmunterricht – stattdessen Joggen im Deister

Erst mal müsse ein Hygienekonzept ausgearbeitet werden. Darauf basierend planen die Trainer, den Mitgliedern Alternativen zum Schwimmen anzubieten. „Wir haben ja hinten eine große Grünanlage, da kann man Dehnübungen oder Ausdauersport machen“, sagt Köpsel. Außerdem sei der Deister in der Nähe, da ließe sich sicher etwas organisieren.

Denn personell und finanziell sei der Ortsverein trotz allem gut aufgestellt, in der Krise sei auch niemand abgesprungen. „Schwimmen boomt eigentlich. Wir haben sogar eine Neuanmeldung bekommen“, sagt Dankert. Der eigentliche Grund dafür sei aber, davon sind die drei überzeugt, dass die DLRG für viele mehr als ein Sportverein sei. „Bei uns stehen vor dem Wettkampfgedanken einfach der Spaß und die Gemeinschaft“, sagt Köpsel.

Trotz der mauen Lage suche der Ortsverein neue Bundesfreiwilligendienstler, sagt Dankert. Es sei wichtig, dass die Gruppe ab dem Herbst wieder Unterstützung bekomme, findet Lars Siemers. „Denn irgendwie wird es ja auf jeden Fall weitergehen.“

Von Janna Silinger