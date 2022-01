Wennigsen

Von einer Winterpause zu sprechen mag angesichts der milden Temperaturen zwar etwas übertrieben klingen. Dennoch ruht die Sanierung der Wennigser Hauptstraße im Kreuzungsbereich Hülsebrinkstraße nun erst mal bis voraussichtlich Montag, 10. Januar. Für Autofahrer bringt das einen positiven Nebeneffekt mit sich. Statt den Bereich über die leidige Umleitung über den Wirtschaftsweg Richtung Waldkater großräumig zu umfahren, kann die Kreuzung vorerst per Baustellenampel in beide Richtungen passiert werden. Nach dem 10. Januar geht es dann mit dem laut Baustellenkümmerer Horst Lahmsen „schwierigsten Abschnitt der gesamten Sanierungen“ wieder in die Vollen.

Mit der Fertigstellung des Bauabschnitts bis zur Edeka-Einfahrt hatte die ausführende Firma einen neuralgischen Punkt bereits im Herbst hinter sich gelassen. Seitdem konzentriert sich die Sanierung auf den Kreuzungsbereich Hauptstraße/Hülsebrinkstraße. „Dort liegen sehr viele Versorgungsleitungen. Das macht die Arbeiten so komplex und schwierig“, erklärt Lahmsen. Die Verlegung der Trinkwasserleitung ist bereits abgeschlossen. Auch sämtliche Kabel für Telefon- und Breitband liegen bereits in der Erde.

Regewasserrohr mit 90 Zentimetern Durchmesser

Jetzt kommt die Regenwasserleitung an die Reihe. Für den Anschluss an die bestehende Leitung in der Hülsebrinkstraße muss eine Lücke von noch rund 20 Metern geschlossen werden – bei einem Rohrdurchmesser von 90 Zentimetern eine tonnenschwere Aufgabe. „Ein zweieinhalb Meter langes Teilstück wiegt zweieinhalb Tonnen“, beschreibt Lahmsen die Dimensionen.

Tonnenschwere Arbeiten: Unter der Kreuzung Hauptstraße/Hülsebrinkstraße müssen verschiedene Versorgungsleitung neu verlegt werden. Quelle: André Pichiri

Für den Lückenschluss muss zudem eine bestehende Gasleitung unter das neue Regenwasserrohr gelegt werden. Anschließend wird noch ein neuer Schacht gesetzt und die umliegenden Haushalte an die neue Wasserleitung angeschlossen. Erst dann kann die Straßendecke wieder versiegelt werden. „Dazu kommen dann noch die Bord- und Gossenarbeiten und die Wiederherstellung der Gehwegflächen“, zählt Lahmsen auf. Er rechnet damit, dass sich die Arbeiten in dem Kreuzungsbereich noch bis zum Frühjahr hinziehen werden. Dann sei das aufwendigste Teilstück endlich geschafft.

Sanierung kostet rund 5,7 Millionen Euro

Wie der Baustellenkümmerer betont, befindet sich die Gesamtmaßnahme trotz zwischenzeitlicher Verzögerungen immer noch „etwa im Bauzeitplan“. Die Sanierung verlange eine „sehr komplexe und anspruchsvolle Bauleitung“. In dieser Hinsicht leiste die ausführende Firma gute Arbeit. „Das kann man auch mal lobend erwähnen“, so Lahmsen. Läuft jetzt alles störungsfrei, rechnet er im Sommer mit der Fertigstellung der Hauptstraßensanierung von der Einmündung der Sorsumer Straße bis zur Bährenkampstraße. Die im März 2020 gestarteten Arbeiten in der Ortsmitte kosten rund 5,7 Millionen Euro.

Wie die Gemeinde Wennigsen mitteilt, ruhen die Arbeiten an der Kreuzung noch voraussichtlich bis Montag, 10. Januar. Danach muss der aktuell per Baustellenampel geregelte Verkehr wieder umgeleitet werden. Anlieger des Waldkaters, der Hülsebrinkstraße, der Straße Im Dörgingsfelde und der angebundenen Straßen können dann nur über den ausgeschilderten Wirtschaftsweg am Ende der Hülsebrinkstraße hinter Hausnummer 33 in Richtung der Sportanlage des TSV Wennigsen verlassen.

Die weiterführende Umleitung führt in Richtung Bröhnweg. Die betroffenen Bereiche und Straßen sind nur über den Wirtschaftsweg hinter dem Ortsausgang Wennigsen Richtung Argestorf an der Argestorfer Straße (L 390) erreichbar. Dieser Zufahrtsbereich wird ebenfalls ausgeschildert. Die Umleitungsstrecken sind ausschließlich Einbahnstraßen. Fußgänger und Fahrradfahrer dürfen den Vollsperrungsbereich hingegen passieren.

Von André Pichiri