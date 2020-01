Wennigsen

Langsam kommt zwischen Baggern und Kränen Leben auf die Großbaustelle an der Degerser Straße: Die ersten Bewohner des Baugebiets Caleidis sind tatsächlich schon eingezogen in ihre neuen Eigenheime. Rings herum türmen sich noch die Sandberge. Bauarbeiter arbeiten bis in den Abend hinein an den umliegenden Gebäuden, befestigte Straßen in dem Baugebiet gibt es noch nicht. Auch in den Häusern ist noch nicht alles fertig.

Viele Eigentümer kommen aus Hannover

Vier Familien haben ihr neues Zuhause bereits bezogen und Weihnachten und Silvester in den neuen eigenen vier Wänden verbracht. Sieben weitere Häuser seien bereits übergeben worden, sagt Immobilienmakler Marko Knust von der Sparkasse Hannover, die die Häuser und Wohnungen im Neubaugebiete Caleidis vermarktet. Rund ein Dutzend Häuser stünden zudem kurz vor der Fertigstellung.

Viele Käufer der Einfamilienhäuser im Caleidis-Gebiet kommen aus Hannover. „Die meisten haben aber eine Beziehung zu Wennigsen – zum Beispiel lebt die Familie hier oder sie fahren gern mit dem Mountainbike im Deister“, sagt Immobilienmakler Knust. Die gute S-Bahn-Anbindung in die Landeshauptstadt mache den Wohnort auch für Leute interessant, die in Hannover arbeiten. Für die Wohnungen hätten sich indes vorwiegend Wennigser interessiert, sagt Knust. „Viele hatte die Barrierefreiheit angesprochen.“

Etwa 170 Häuser und Wohnungen entstehen in dem neuen Baugebiet an der Degerser Straße. Etwa 500 Menschen werden dort später wohnen. Quelle: Heidi Rabenhorst

Etwa 500 Menschen werden später in dem Baugebiet wohnen. Bis wann alle Bauarbeiten abgeschlossen sind, kann Knust zu diesem Zeitpunkt noch nicht sagen. „Das ist an die ausführenden Unternehmen gebunden“, sagt er. „Wir sind aber komplett im Zeitplan.“

Mehr als 50 Millionen Euro investiert das Kölner Gemeinschaftsunternehmen von Ideal Wohnen und Dereco, um auf dem früheren Gelände einer Kleingartenkolonie an der Degerser Straße Häuser zu errichten. Auf dem etwa 7,3 Hektar großen Baugrundstück entstehen insgesamt 31 frei stehenden Einfamilienhäuser, 37 Stadthäuser, acht Doppelhaushälften und 90 Eigentumswohnungen. Insgesamt werden zwölf unterschiedliche Häusertypen angeboten.

Die meisten Wohnungen sind bereits verkauft

Von den bereits zum Verkauf stehenden Häusern und Wohnungen seien viele bereits vergeben, sagt Knust. Im Bauabschnitt 12, in dem der Rohbau der Häuser bereits abgeschlossen ist, seien nur noch drei der 25 Häuser frei. Von den Eigentumswohnungen im hinteren Baufeld seien schon 95 Prozent verkauft.

Demnächst sollen die Reihenhäuser und Doppelhäuser im südlichen Bereich des Baugebiets gebaut werden. „Solange es das Wetter zulässt, wird auch im Winter weitergemacht“, sagt Immobilienmakler Knust. Sein Beratungsbüro, der Infopavillon, hat allerdings bis zum 12. Januar Winterpause.

Klosterkammer darf Grundstücke veräußern Der Vertrag über den Klostergrund bedeutet für die Klosterkammer Hannover, die seit vielen Jahren Grundstücke in Erbbaurecht vergibt, also verpachtet statt verkauft, einen Paradigmenwechsel. Der Klostergrund, der unter dem Namen Caleidis vermarktet wird, ist das größte Baugebiet, das in Wennigsen in den vergangenen Jahrzehnten geplant und erschlossen wurde – und das ohne Erbbaurecht, was eher selten ist in der Kommune. Auf dem gut sieben Hektar großen Gelände der früheren Kleingartenkolonie sollen etwa 170 Häuser und Wohnungen für etwa 500 Menschen entstehen. Der Kölner Investor Ideal Wohnen hat das Areal von der Klosterkammer Hannover erworben und steckt mehr als 50 Millionen Euro in das Projekt. Über mehrere Jahre hatte es sich hingezogen, bis eine Umwandlung in Eigentumsgrundstücke möglich war. Die Klosterkammer ist keine kirchliche Behörde, sondern eine Landesbehörde und steht unter der Aufsicht des Wissenschaftsministeriums. Ob eine Kaufoption möglich ist, hatte die Klosterkammer erst verbindlich mit ihrer Rechtsaufsicht klären müssen. Entschieden wurde dann: Solange das Interesse der Klosterkammer gewahrt bleibt und ein Verkauf wirtschaftlich zu verantworten ist, gestattet es die Rechtsaufsicht der Klosterkammer, Grundstücke an Kommunen oder gemeinnützige Organisationen und Verbände zu veräußern. Vorher war nur ein Flächentausch möglich gewesen. Nichtsdestotrotz: Die Klosterkammer hält als Stiftungsverwaltung weiterhin an ihrem Erbpachtmodell fest, allein um aus den Erträgen die mehr als 800 Baudenkmäler wie die Wennigser Klosterkirche unterhalten zu können. Der Verkauf des Klostergrundes soll eine Ausnahme sein. Der Klosterkammer ist es nach wie vor verboten, aus großen zusammenhängend bebauten Flächen Grundstücke zu verkaufen. Im Kernort gehören der Klosterkammer etwa 600 Grundstücke, die im Erbbaurecht vergeben sind.

Von Lisa Neugebauer