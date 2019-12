Wennigsen

In der Klosterkirche brennt seit Montag wieder das Friedenslicht aus Bethlehem. Familie Crüwell brachte das Licht am vierten Adventssonntag aus dem Gottesdienst in Völksen zunächst nach Wennigsen und am Tag vor Heiligabend in die Kirche. Dort entzündeten Katharina und Mareike Crüwell mit Diakon Martin Wulf-Wagner an der Flamme aus der Geburtsgrotte Jesu eine Kerze. Im Anschluss an die Weihnachtsgottesdienste am Mittwoch und Donnerstag, 25. und 26. Dezember, können Besucher ihre eigenen Friedenslichter an der Kerze entzünden und mit nach Hause nehmen. Die Gottesdienste beginnen jeweils um 10.30 Uhr.

Eine beliebte Tradition

Mit dem behutsamen Transport des Friedenslichtes in einem windgeschützten Behälter aus einer der Nachbargemeinden nach Wennigsen setzt Familie Crüwell eine beliebte Tradition fort. „Wir machen das jetzt schon im sechsten Jahr, nachdem wir die Aufgabe von Gerhard Willeke übernommen hatten“, sagte Katharina Crüwell, die stets mindestens eine Reserveflamme brennen lässt – „damit nichts schiefgehen kann“. Die Wennigserin stellt auch im eigenen Zuhause ein Friedenslicht bis zum 6. Januar auf. Erst dann ende die Weihnachtszeit.

Jedes Jahr trägt ein Kind das Friedenslicht aus der Geburtskirche Jesu in Bethlehem. Pfadfinder bringen das Licht anschließend am dritten Advent nach Wien und verteilen es von dort unter anderem auch an Kirchengemeinden in Deutschland. Die Crüwels übernehmen dann als letztes Glied in der Transportkette die Aufgabe, das Licht während der Krippenspielproben in die Klosterkirche zu bringen.

Spirituelle Bedeutung

„Mit gefällt der Gedanke, dass wir mit der Flamme aus Bethlehem symbolisch den Frieden in die Welt bringen. Das hat für mich eine besondere spirituelle Bedeutung“, erklärte Katharina Crüwell.

