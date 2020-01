Wennigsen

Wer in Wennigsen ein Haus oder eine Wohnung kaufen möchte, steht unwillkürlich vor vielen Herausforderungen: Neben der Entscheidung für ein Objekt und der Klärung der Finanzierung haben es zukünftige Eigentümer auch mit Begriffen wie Vorvertrag, Bilanzermittlung und Grunderwerbssteuer zu tun. Wer allein Schwierigkeiten hat, bei allen nötigen Verträgen und Forderungen den Überblick zu behalten, kann Mitglied beim Haus- und Grund Wennigsen – Verein der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer werden. Für einen Mitgliedsbeitrag von 38 Euro im Jahr berät der Verein jeden, der Grundbesitz hat oder solchen erwerben möchte, zur aktuellen rechtlichen und politischen Situation. Im vergangenen Jahr ist Haus und Grund 100 Jahre alt geworden.

Haus und Grund berät in rechtlichen Fragen

Rechtsanwalt Frank Möller ist der erste Vorsitzende des Vereins. Seit 1997 bekleidet der 65-Jährige das Amt und hat in dieser Zeit schon viele Eigentümer unterstützen können. So bietet Haus und Grund zum Beispiel Hilfe beim Erstellen von Verträgen und Formularen, kostenlose Rechtsberatungen und regelmäßige Vorträge an. Auch bei Nachbarschaftsstreitigkeiten hilft der Verein.

Viel von seiner Arbeit im Verein habe aber vor allem auch mit der politischen Ebene zu tun, sagt der Vorsitzende. „Es verändert sich ständig etwas.“ Der Verein informiert seine Mitglieder über Neuerungen in der Gesetzgebung oder vertritt ihre Interessen bei politischen Diskussionen. Momentan stehe vor allem die Anpassung der Grundsteuer im Mittelpunkt und beschäftige viele Eigentümer. Auch der Ausbau der Hauptstraße in Wennigsen sei ein aktuelles Thema im Verein. „Keiner weiß, wann die Sanierung stattfindet – die Sorge um erhebliche Kosten ist groß“, sagt Möller. Da es zahlreiche Sperrungen geben wird, bangen vor allem Gewerbetreibende um ihre Existenz.

Verein hat 100-jährige Geschichte

Auch wenn seine Vereinsarbeit viel mit seiner täglichen Arbeit zu tun habe, mache sie dem 65-Jährigen Spaß. „Es ist noch einmal etwas anderes, direkten Kontakt zu den Mitgliedern zuhaben.“ Zudem habe er durch Haus und Grund oft mit der Gemeinde und dem Bürgermeister zu tun, bei denen er die Interessen der Eigentümer vertritt. „Das ist ein spannender Teil der Arbeit", sagt Möller.

Dass der Bedarf an einem Eigentümerverein immer da war, beweist die 100-jährige Geschichte des Wennigser Vereins: Entstanden ist er 1919 nach dem Ersten Weltkrieg durch die große Wohnungsnot und die dadurch hervorgerufene Fülle von Gesetzen und Verordnungen. Schon damals versuchte der Verein seine Mitglieder über die Vielzahl der gesetzlichen Vorschriften zu beraten. Im Jahr 1933 musste sich Haus und Grund nach der Machtergreifung durch die Nationalsozialisten selbst auflösen. Wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg allerdings gründeten 18 Personen den Verein neu. „Schaffung von Wohnraum war nach den Kriegen das vorherrschende Thema“, sagt Möller.

Die Zahl der Mitglieder hat sich seit der Neugründung 1948 kontinuierlich erhöht. In den Achtziger- und Neunzigerjahren traten viele dem Verein bei, weil es zu Auseinandersetzungen mit der Klosterkammer aufgrund der Anpassung der Erbbaurechte an die wirtschaftlichen Verhältnisse kam. Der Klosterkammer gehören viele Erbbaurechtsgrundstücke in Wennigsen, auf denen sie die Häuser für 80 Jahre vermietet. Heute hat Haus und Grund rund 370 Mitglieder, so dass der Verein zu den größeren in Wennigsen gehört.

Von Lisa Neugebauer