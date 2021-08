Wennigsen

Gun mag’s grün. So wie in ihrem Garten hinter dem Haus, wo die Rosen blühen und wo das Gemüse im neu angelegten Hochbeet wächst. Aber auch wie in der Kommunalpolitik ihrer Heimatgemeinde Wennigsen, wo Gun (gesprochen: Gün) Wittrien als grüne Kandidatin das Amt der hauptamtlichen Bürgermeisterin anstrebt. Kreativ sein, Ideen entwickeln und zielstrebig umsetzen – so arbeitet die 54-jährige Wennigserin in ihrem Garten, und genauso will sie künftig an der Spitze der Gemeinde arbeiten. Wenn sich die Wählerinnen und Wähler im September für Gun Wittrien entscheiden.

Beim Einzug mit ihrem Mann und den beiden Kindern ins neue Eigenheim vor bald 20 Jahren stand das Haus inmitten eines kahlen und matschigen Grundstücks. Von Blütenpracht und grüner Idylle noch keine Spur. „Dann haben wir angepackt und alles selbst gemacht: Steine schleppen, Boden umgraben, einsäen und pflanzen“, berichtet Gun Wittrien von den Anfängen im Jahr 2002.

Zur Person Gun Wittrien (54) ist in Hannover-Ahlem aufgewachsen und zog 2002 mit ihrer Familie nach Wennigsen. Ihr Vorname stammt aus dem Schwedischen und wird „Gün“ ausgesprochen. Sie ist verheiratet mit Ehemann Hartmut und hat zwei mittlerweile erwachsene Kinder. Nach ihrem Abitur am Georg-Büchner-Gymnasium Seelze und einem Jahr als Au-pair in London studierte sie Angewandte Kulturwissenschaften an der Universität Lüneburg und schloss 1993 das Studium mit dem Magister Artium ab. Seit 2008 arbeitet Gun Wittrien im Büro der Kirchengemeinde Holtensen-Bredenbeck. Einige ihrer Vorfahren lebten von 1759 bis 1844 auf dem ehemaligen Beneke-Hof in Holtensen. Ehrenamtlich engagierte sich die Wennigserin schon früh in der kirchlichen Jugendarbeit und war dort auch in der Friedensbewegung der 1980-er Jahre aktiv. Nach der zwischenzeitlichen Abkehr der damaligen Bundesregierung aus dem Atomausstieg entschloss sich Wittrien im Jahr 2001, den Grünen beizutreten. „Da habe ich für mich die größten politischen Schnittmengen gesehen“, sagt sie. Noch im selben Jahr kandidierte sie für den Orts- und für den Gemeinderat in Wennigsen – mit Erfolg. Später war sie Ortsbürgermeisterin und seit 2016 ist sie stellvertretende Gemeindebürgermeisterin. nn

Nach und nach sei dann eine kleine Naturoase gewachsen – mit Apfel- und Kirschbäumen sowie mit vielen Rosen, die im Sommer ihre Blütenpracht entfalten. „Ich bin ein großer Rosenfan, diese schönen Blumen liebe ich einfach“, sagt Wittrien mit einem Blick auf die Beete.

Ein Hochbeet als Corona-Projekt

Zum ersten Mal erntet die Familie in diesem Jahr auch Gemüse aus einem neu angelegten Hochbeet: Tomaten, Mangold, Zucchini, Salat. Dieses Hochbeet sei als Corona-Projekt im Lockdown entstanden, erläutert die Grünen-Politikerin. Sie habe die viele Zeit in der Pandemie zu Hause genutzt, um das Hochbeet wenige Meter hinter der Gartenterrasse anzulegen. „Jetzt sind wir natürlich gespannt, wie die Gemüseernte ausfällt“, sagt sie und lacht.

Ihr Garten sei gleichermaßen ein Ort der Entspannung und eine Kraftquelle. „Hier kann ich mit den Jahreszeiten leben und fühle mich der Natur ganz eng verbunden. Ein tolles, inspirierendes Gefühl. Mein Garten ist mittlerweile ein Teil von mir“, betont Gun Wittrien.

Gun Wittrien im Karateanzug: Fitness und Körperbeherrschung von Kopf bis Fuß. Quelle: Frank Hermann

Ein anderes Feld beackert die 54-Jährige mit ihrem zweiten großen Hobby: Karate. Bereits während ihrer Studienzeit vor rund 30 Jahren begann sie mit dem Kampfsport, legte dann aber wegen der Schwangerschaften eine längere Pause ein. Seit 2006 trainiert die Wennigserin wieder im Karate-Dojo in der Nachbarstadt Barsinghausen. „Etwa zweimal die Woche, wenn es die Zeit hergibt.“

Karate hat viel Meditatives

Warum Karate? Jedenfalls nicht deshalb, um Bretter mit der Handkante zu durchschlagen. Dieses Bild vom Karatesport sei ein weit verbreiteter Irrglaube. Vielmehr gehe es bei diesem Sport um Fitness und um Körperbeherrschung von Kopf bis Fuß. Außerdem sei für die technischen Elemente des Karate ein hohes Maß an Konzentration erforderlich. Zumal im Partnertraining, um den oder die Gegenüber nicht zu verletzen. „Karate hat auch viel Meditatives. Alles zusammengenommen ist für mich genau das Richtige“, erklärt die Grünen-Politikerin, die in ihrer Freizeit liebend gern auch Fahrrad fährt.

Auf dem Rad tourt Gun Wittrien gemeinsam mit ihrem Ehemann Hartmut durch das Calenberger Land, erkundet auf XXL-Ausflügen aber auch andere Länder. So radelte das Ehepaar in den Jahren 2918 und 2019 mit Sack und Pack jeweils rund 1000 Kilometer im Linksverkehr durch Schottland und England.

Laut Wittrien war diese Tour de Britain zwar recht anstrengend (in England unter großer Hitze und in Schottland mit typisch schottischen Regenschauern), hat vor allem aber „richtig viel Spaß gemacht“. Seit ihrem Jahr zwischen Schule und Studium als Au-Pair in London habe sie ein Faible für Großbritannien.

Mit dem Fahrrad durch Britannien

„Mir gefallen die Weltläufigkeit, aber auch die Skurrilitäten vieler Briten. Unterwegs haben uns außerdem immer wieder Leute angesprochen und ihre Hilfe angeboten, als wir auf der Suche nach dem richtigen Weg waren“, berichtet die Wennigserin. Zweimal habe sie auch den Akku ihres E-Bikes bei wildfremden Leuten aufladen müssen. „Wir haben einfach irgendwo geklingelt und sind dann zu einer Tasse Tee eingeladen worden.“

XXL-Fahrradtour 2019: Gun und Hartmut Wittrien machen Station auf dem Nordseeküstenradweg kurz hinter Newcastle in Richtung Schottland Quelle: Privat

Mit Menschen ins Gespräch kommen, zuhören und mitreden – diese Dinge schätzt Gut Wittrien auch in ihrer kommunalpolitischen Arbeit. Bislang im Ehrenamt als Ratsfrau, Fraktionssprecherin der Grünen sowie als stellvertretende Bürgermeisterin. Künftig will sie diese Bürgernähe möglichst auch hauptamtlich als Bürgermeisterin der Gemeinde Wennigsen forcieren.

„Das ist eines meiner großen Ziele: Eine moderne und transparente Verwaltung mit digitalen Service-Angeboten, aber dabei auch die persönlichen Gespräche im direkten Kontakt zu den Menschen vor Ort pflegen“, betont die Grünen-Kandidatin, die unter anderem Bürgermeisterin-Sprechstunden einrichten will. Digital dort, wo möglich, und persönlich überall dort, wo nötig – so laute ihr Credo.

Politikkarriere im Schnelldurchlauf

Seit 2011, als sie in die grüne Partei eintrat und sofort erfolgreich für ein Mandat im Wennigser Orts- und im Gemeinderat kandidierte, hat Gun Wittrien eine kommunalpolitische Karriere im Schnelldurchlauf hingelegt. Sie war anfangs stellvertretende Ortsbürgermeisterin sowie danach Ortsbürgermeisterin in Wennigsen. Nach der Kommunalwahl 2016 übernahm sie das Ehrenamt der stellvertretenden Gemeindebürgermeisterin.

„In diesen Ämtern komme ich mit ganz unterschiedlichen Menschen in direkten Kontakt und erfahre so aus erster Hand, was diese Menschen bewegt. Und ich spüre dabei, welche Auswirkungen unser politisches Tun oder Nichtstun hat“, erläutert Wittrien, die eine zum Teil schleppende Umsetzung politischer Ideen in Rat und Verwaltung kritisiert. Oftmals sei es wichtig, hartnäckig am Ball zu bleiben und die Themen energisch voranzutreiben.

Drei Fragen an Gun Wittrien Frau Wittrien, warum sind Sie für das Bürgermeisteramt qualifiziert? „Ich arbeite seit zehn Jahren im Rat mit, war fünf Jahre im Ortsrat Wennigsen vertreten. Davon war ich zwei Jahre Ortsbürgermeisterin. Die letzten fünf Jahre durfte ich als stellvertretende Gemeindebürgermeisterin den Amtsinhaber vertreten. Diese Erfahrungen und meine Tätigkeit in der kirchlichen Verwaltung qualifizieren mich, diese Gemeinde in den kommenden Jahren zu gestalten. Denn das ist mir wichtig: Mehr gestalten statt ausschließlich zu verwalten.“ Was fehlt in Ihrer Gemeinde? „Neben dem Mangel an bezahlbarem Wohnraum, Kinderbetreuungsplätzen und Aufenthaltsmöglichkeiten im öffentlichen Raum fehlt die direkte Kommunikation zwischen Bürgerinnen und Bürgern sowie Verwaltung beziehungsweise Politik. Eine Bürgermeisterinnen-Sprechstunde und eine Petitionsplattform auf der Homepage wären eine Möglichkeit, direkt Sorgen und Nöte, aber auch Ideen für Wennigsen einzubringen. Außerdem fehlt ein Mehrgenerationen-Treffpunkt, um Alt und Jung zusammenzubringen.“ Mein Herzensprojekt für Wennigsen ist..? „...ein Kulturzentrum. Gerade Corona hat gezeigt, dass Kultur ein Grundbedürfnis der Menschen ist. Kultur regt an zum Austausch, zur Diskussion und zum Miteinander. Wir haben viele kreative Köpfe in Wennigsen, denen bisher eine Plattform fehlt. Das möchte ich ändern, denn so können wir dieses Potenzial sichtbar machen und fördern. Außerdem ist ein professionell ausgestatteter Veranstaltungsraum dringend nötig in unserer Gemeinde.“

Als Beispiel nennt sie die von den Grünen initiierten Mitfahrbänke, die vielen Bürgern aus dem Waldkater die Mobilität im Alltag erleichtern sollen. Nach langer Vorlaufzeit beteiligt sich die Gemeinde nun an einem Pilotprojekt der Region Hannover zur Einrichtung solcher Mitfahrbänke, die nach dem Anhalterprinzip funktionieren.

„Jetzt mache ich es“

Nach zehn Jahren im politischen Ehrenamt wagt Gun Wittrien jetzt den nächsten Schritt und strebt die Nachfolge des hauptamtlichen Bürgermeisters Christoph Meineke an. Sie traue sich diese verantwortungsvolle Aufgabe zu und habe ihre Ambitionen im Familienrat mit Ehemann und den beiden erwachsenen Kindern besprochen: „Sie haben gesagt: Wir finden das gut. Mach es. Und jetzt mache ich es“, erklärt die Kandidatin.

Von Frank Hermann