Wennigsen

Die Wahl war mitten in der Corona-Pandemie: Im Jahr 2021 haben in Wennigsen neue Ortsbürgermeister ihr Amt neu aufgenommen, andere wurden wiedergewählt. Wir wollen den Jahreswechsel dazu nutzen, in die Zukunft der Ortsteile zu blicken. Worauf dürfen sich die Menschen 2022 freuen? Welche Probleme sollen endlich behoben werden? Im ersten Teil erzählen Marianne Kügler (Bredenbeck), Walter Rasch (Degersen), Harm Kolberg (Evestorf) und Sonja Schwarze (Argestorf), was ihre Ziele und Wünsche für das gerade begonnene Jahr sind.

Bauprojekte in Bredenbeck

Marianne Kügler (links), hier mit Friedrich Hüper am Regenrückhaltebecken im vergangenen Sommer, will den Hochwasserschutz weiter vorantreiben. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

„Gesundheit, Zufriedenheit und viele glückliche Momente in dieser schwierigen Zeit“ – das wünscht die wiedergewählte Marianne Kügler den Menschen in Bredenbeck für das neue Jahr. Doch sie hat auch Konkretes vor. So steht etwa die Geschwindigkeitsreduzierung an den Ortseingängen auf der Agenda. Gleich mehrere Bau- und Sanierungsprojekte will die Ortsbürgermeisterin angehen. Dazu gehören: Baubeginn der Kita und der ersten Häuser im Berkfelde, Sanierungsbeginn an der Grundschule und die Sanierung des Fußwegs an der Lindenallee in Steinkrug.

Auch Hochwasser ist ein Thema. „Besonderer Dank geht an unsere Feuerwehr, denn die haben etwas ganz Besonderes im vergangenen Jahr geleistet“, sagt Kügler. Im vergangenen Sommer war die Feuerwehr Bredenbeck in die Gemeinde Kall in Nordrhein-Westfalen gefahren, um nach der dortigen Flutkatastrophe beim Wiederaufbau zu helfen. Sie befreiten Häuser von Schlamm, verteilten Lebensmittel – und nahmen für die Sanierungsarbeiten sogar eigene Geräte mit.

Damit den Bredenbeckern nicht Ähnliches wie den Menschen in der Gemeinde Kall widerfährt, will die Ortsbürgermeisterin in diesem Jahr den Hochwasserschutz vorantreiben. Zudem soll die Feuerwehr Unterstützung bei der Suche nach einem Grundstück für einen Neubau bekommen.

Degersen drängt auf Gewerbegebiet

Die Sanierung des alten Schulhofs in Degersen ist eines der Projekte von Bürgermeister Walter Rasch Quelle: André Pichiri (Archiv)

Schule, Feuerwehr, Straße – in Degersen stehen ähnliche Sanierungsvorhaben auf dem Programm wie in Bredenbeck. Ortsbürgermeister Walter Rasch ist im vergangenen Herbst wiedergewählt worden und kündigt mehrere Projekte für das Frühjahr an. So sollen die Pflasterarbeiten auf dem alten Schulhof beginnen. Auch der Ausbau des zweiten Teils der Niedernfeldstraße soll starten. „So sind die Zusagen der Verwaltung“, sagt Rasch. 2019 war bereits der Abschnitt zwischen Steinkamp und Bönnigser Straße saniert worden.

Geplant ist zudem, ein neues Gewerbegebiet auszuweisen. Das sei dringend benötigt, erklärt Rasch. Der Anfang ist mit dem Kauf des Grundstückes für das neue Feuerwehrgerätehaus bereits gemacht. Die Planungen für das Gerätehaus sollen aus Raschs Sicht möglichst bald beginnen.

Auch für Spaziergänger soll es eine Verbesserung geben: Für die Feldmark sollen neue Bänke aufgestellt werden. Doch Spazieren soll bei Weitem nicht die einzige Freizeitaktivität bleiben. „Wir hoffen, wieder gemeinsame Veranstaltungen mit den Degerser Vereinen durchführen zu können“, sagt Rasch.

Evestorf soll einladender werden

Der Evestorfer Ortsbürgermeister Harm Kolberg (2. von rechts), hier mit Stellvertreter Alexander Schweder (rechts), Angelika Schwarzer Riemer und Heiko Holzapfel hat für dieses Jahr gleich mehrere Pläne für den Spielplatz. Quelle: André Pichiri (Archiv)

Neue Hecke, neue Spielgeräte, neue Bänke: Den Spielplatz in Evestorf erwartet in diesem Jahr eine Generalüberholung. Das wünscht sich jedenfalls Harm Kohlberg für das erste Jahr nach seiner Wahl zum Ortsbürgermeister. Die Hecke solle als natürliche Barriere zur Straße hin und damit zum Schutz der spielenden Kinder dienen, erklärt Kohlberg. Neue Bänke auf dem Spielplatz und im Ort sollen zudem dazu beitragen, dass die Evestorfer sich an der frischen Luft treffen und unterhalten können.

Und es gibt noch mehr Pläne, die zum Verweilen im Ort einladen sollen. So wünscht Kohlberg sich nach Möglichkeit eine Verkehrsberuhigung der Hannoverschen Straße. Zusätzlich Papierkörbe und Hundekotbeutelspender sollen dazu beitragen, dass es im Ort sauber bleibt. Zudem hofft Kohlberg auf Parkplätze am Dorfgemeinschaftshaus.

Schnelles Internet ist ein weiteres Anliegen Kohlbergs. Zwar hätten alle Anbieter die neuen Leitungen gelegt, der Anschluss der Haushalte lasse jedoch auf sich warten. Zu guter Letzt stehen mehrere Sanierungsprojekte für die Straßen in Evestorf an: Für die Straßen Im Nehrenfelde und Rademacherweg sei der Auftrag bereits 2021 vergeben worden. Für die Straße Zum Rießenfelde seien bereits Planungskosten im Haushaltsentwurf für 2023 vorgesehen, erzählt Kohlberg.

Arbeiten an Straße in Agestorf

Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze hofft, dass die Arbeiten an der Lübecker Straße gut voranschreiten. Quelle: Frank Hermann (Archiv)

Die Sanierung der Lübecker Straße beschäftigt die Argestorfer schon seit geraumer Zeit. Nachdem schon lange bekannt war, dass die Sanierung notwendig sein würde, haben die Arbeiten im vergangenen Sommer begonnen. „In diesem Jahr ist die Lübecker Straße natürlich wieder vorherrschendes Thema“, sagt die wiedergewählte Ortsbürgermeisterin Sonja Schwarze. „Wir wünschen uns, dass die Bauarbeiten gut vorankommen, es wenig Verzögerungen gibt und der Bau planmäßig ausgeführt werden kann.“

Ein weiteres Thema für Schwarze ist die Geschwindigkeit. Während sie sich für die Calenberger Straße eine Regulierung wünscht, hofft sie beim Internet auf das Gegenteil. Denn was den Ausbau mit Glasfaser betrifft, hatte Argestorf bislang das Nachsehen. „Im ersten Schritt wurden wir von Htp leider nicht berücksichtigt“, sagt Schwarze.

Von Thea Schmidt