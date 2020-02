Evestorf

Es wurde gebraten, gehackt und gekocht: Zum ersten Mal in diesem Jahr haben die Hobbyköche des Evestorfer Mittagstisches für rund 25 Gäste ein Überraschungsmenü zubereitet. Die lange Tafel im frisch renovierten Dorfgemeinschaftshaus Evestorf war dafür festlich eingedeckt: Leinentischdecken, Silberbesteck und die Blumendekoration hätten schon vor dem Essen für Anerkennung und gute Stimmung bei den Gästen gesorgt, berichtet Organisator Bernhard Klingelhöfer.

25 Gäste kamen zum ersten Mittagstisch in Evestorf. Quelle: Mittagstisch Evestorf

Eines war dieses Mal jedoch anders. Die Köche vom Mittagstisch mussten sich mit einer neuen Rolle arrangieren: Dieses Mal waren nicht sie die Chefs in der Küche, sondern drei junge Auszubildende. In Kooperation mit dem Gasthaus Müller in Göxe gaben Till Eppler, Emily Duda und Cedric Handke in der Küche den Ton an. Menüfolge, Rezeptauswahl und Zubereitung lagen ganz in ihrer Hand, das Mittagstischteam durfte assistieren, lernen und staunen.

Ein Menü wie aus dem Bilderbuch

Und zum Staunen gab es einiges. Mit Ruhe, Gelassenheit und Kompetenz hätten die Auszubildenden ein Drei-Gänge-Menü kreiert, „das jeder gehobenen Restaurantküche zur Ehre gereicht hätte“, sagte Klingelhöfer. Als Vorspeise gab es Onsen-Ei auf Babyspinat unter geräuchertem Kartoffelschaum, danach geschmorte Rinderbäckchen mit Erbspüree und Kartoffelbaumkuchen und als Dessert Birnentarte mit Karamellmousse und einem Hauch von Johannisbeere.

Die Auszubildenden Cedric Handke (von links), Till Eppler, Emily Duda haben beim Mittagstisch ein außergewöhnliches Menü gekocht. Quelle: Mittagstisch Evestorf

„Kein Wunder, dass die Gäste begeistert waren und am Ende nicht mit Applaus sparten“, sagte Klingelhöfer. Er dankte den Jungköchen für ihren Einsatz und den Gastwirten Müller für die Bereitschaft, ihre Auszubildenden auszuleihen. „Es ist schon sehr besonders, auf welch hohem Niveau in Göxe nicht nur gekocht, sondern auch ausgebildet wird.“

Hauptgang: Geschmortes Rinderbäckchen mit Erbspüree und Kartoffelbaumkuchen Quelle: Mittagstisch Evestorf

Das Mittagstischteam hat in diesem Jahr fünf weitere Menüs geplant. Beim nächsten Evestorfer Mittagstisch am Sonntag, 26. April, wird nach einer Bärlauchsuppe Dorschfilet in Orangensoße serviert. Als Nachtischtisch gibt es „Rote Inge“. Anmeldungen nimmt Bernhard Klingelhöfer bis spätestens eine Woche vor dem Termin entgegen. Interessierte können entweder einen Anmeldezettel in seinen Briefkasten, Süderweg 4, werfen oder ihm eine E-Mail an kikibu@t-online.de schreiben.

Lesen Sie auch

Von Bernhard Klingelhöfer/red