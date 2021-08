Holtensen

Holtensens Ortsbürgermeister Wilhelm Subke (SPD), die parteilosen Nina Engeler und Jan Lichtenberg, die bei der Kommunalwahl am 12. September ebenfalls auf der SPD-Liste für den Ortsrat Holtensen kandidieren, setzen sich für die nächste Wahlperiode ambitionierte Ziele. Ganz oben auf der Projektliste steht der Neubau des Kindergartens. „Nach dem Abriss der alten Volksbank muss der Bau schnellstens erfolgen, um die Kleinkindbetreuung endlich sicher zu stellen“, sagt Subke.

Die Gemeindeverwaltung hatte neulich angekündigt, dass möglichst im Herbst feststehen soll, welches Büro den Planungsauftrag erhält und mit welchen Kosten realistisch zu rechnen ist. Die Abfrage bei drei Architektenbüros im Rahmen einer beschränkten Ausschreibung läuft gerade. Rund 1,8 Millionen Euro sind für den Nimmerland-Neubau mit Platz für 65 Kita-Kinder kalkuliert.

Hohe Priorität habe auch die Einrichtung einer Querungshilfe im Bereich der neuen Bushaltestelle an der Linderter Straße und die Verbesserung der Busverbindungen. „Wir setzen uns weiterhin für den Anschluss des Haltepunktes Holtensen/Linderte an das regionale Busnetz ein“, sagt Subke. Unterstützung erhalten die Holtenser von Wennigsens SPD-Bürgermeisterkandidat Ingo Klokemann. Er fordert, dass die Region Hannover den Kleinbus „Sprinti“ auch in den Wennigser Ortsteilen einführt.

Bei der Innenentwicklung des Dorfes will die SPD die Aufstellung eines Bebauungsplans für den Bereich hinter der Hamelner Straße 1 forcieren. „Im neuen Flächennutzungsplan sollten auch Areale für eine Wohnbebauung hinter der Straße Ostertor in Richtung Vörie vorgesehen werden“, sagt Subke. Als neue Gewerbefläche komme der Bereich südwestlich des Sportplatzes in Betracht.

Von Jennifer Krebs