Lange gab es Diskussionen um die Baugenehmigung gegeben – jetzt hat der Umbau des Eschenhauses in Wennigsen begonnen. In den ehemaligen Musicon-Räumen in Degersen entsteht eine Waldorf-Kindertagesstätte mit Platz für 37 Krippen- und Kindergartenkinder. Zum Start des neuen Kita-Jahres soll alles fertig sein.