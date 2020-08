Degersen

Die Trecker rollen wieder in der Region Hannover – allerdings steuern die Treckerfahrer am Sonnabend, 5. September, keine Demonstration an, sondern ein Konzertgelände: Denn der SV Degersen und die Treckerfreunde Degersen laden zum ersten Treckerkonzert auf dem Sportplatz in Degersen ein. Ab 18 Uhr treten dort Dick und Durstig auf.

Die Idee dazu hatte Petra Liecker von den Treckerfreunden. „Nachts, wenn ich nicht schlafen kann, habe ich immer Ideen“, sagt Liecker. Zunächst wollte sie ein Treckerkino organisieren, doch dass sei ein zu großer Aufwand gewesen. Also wurde die Kinoidee zugunsten eines Konzerts mit und ohne Trecker verworfen.

500 Besucher können kommen

Bei der Suche nach dem passenden Gelände hat sie sich dann mit dem örtlichen Sportverein zusammengetan, der kurzerhand seinen Sportplatz für das Event zur Verfügung gestellt hat. „Wir wollten den Menschen wieder Schwung geben, sie dazu animieren, raus zu gehen und etwas zu unternehmen“, sagt der Vereinsvorsitzende Werner Werner.

Der Sportplatz sei ideal als Veranstaltungsort, denn dort könnten Besucher sowohl mit als auch ohne Trecker kommen, sagt Dirk Sennholz vom Förderverein der Fußballsparte des SV Degersen. Da der Sportplatz zurzeit so trocken und der Boden sehr hart sei, würden die Oldtimer den Platz auch nicht beschädigen, sagt Sennholz. „Selbst ein paar Schauer würden das nicht beeinflussen.“

500 Personen können sich das Konzert anschauen. Wer eine Karte im Vorverkauf erwirbt, bekommt direkt einen Zettel mit, auf dem die persönlichen Daten erfasst werden. Das ist Teil des Hygienekonzepts, das die Organisatoren mit der Region Hannover abgesprochen haben.

Dick und Durstig sorgen für die passende Musik beim Treckerkonzert. Quelle: privat

Für die Besucher werden Stühle und Bierzeltgarnituren aufgestellt, sagt Sven Suhr vom SV Degersen. Wer mit dem Trecker kommt, sollte bis 17 Uhr auf dem Gelände sein. „Für die Trecker steht eine begrenzte Anzahl an Plätzen zur Verfügung“, sagt Sennholz.

Organisatoren engagieren Sicherheitsdienst

Mit den Musikern von Dick und Durstig hätten sie schon bei diversen Festen gute Erfahrungen gemacht, sagt Torsten Kück vom SV Degersen. Die Musik komme bei den Degersern einfach gut an. Daher engagierten sie auch für das Treckerkonzert die Musiker. Sie wollen von 18 bis 22 Uhr mit ihrer Musik für ausgelassene Stimmung sorgen.

Um die Kosten für den Sicherheitsdienst zu decken, der bei dem Konzert für die Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln sorgen wird, musste allerdings der Kartenpreis etwas angepasst werden. Eintrittskarten kosten 9 Euro. Zudem werden Getränke ausschließlich in Flaschen angeboten, und wer seinen Sitzplatz verlässt, muss einen Mund-Nasen-Schutz aufsetzen. An einem Tisch können außerdem maximal zehn Personen sitzen.

Tombola mit 150 Preisen

Die Organisatoren hoffen, dass sie alle 500 Karten für das Konzert los werden. Der Erlös aus dem Getränke- und Speisenverkauf geht zu gleichen Teilen an den SV Degersen und die Treckerfreunde. „Da in diesem Jahr zahlreiche unserer Veranstaltungen ausgefallen sind, sind die Einnahmen wichtig, um den Sportbetrieb aufrecht zu erhalten“, sagt Suhr. Zudem bietet der SV Degersen eine Tombola an. „Wir haben knapp 150 Preise – vom 42 Zoll Fernseher über Tablets bis hin zu Gutscheinen in unterschiedlichen Höhen.“

Hier gibt es Karten

Karten gibt es ab sofort für 9 Euro beim Papier-Lädchen, bei Blumen Theobald und im Restaurant am Denkmal Degersen. Der Einlass für das Konzert beginnt um 15 Uhr.

Von Lisa Malecha