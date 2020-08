Wennigsen

Mord, Geister und Geschichte: Unter dem Titel „Düt und dat“ hat Winfried Gehrke, auch als Deister-Winni bekannt, am Wochenende rund um das Kloster und auf dem Mühlendammweg geführt – erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie. 17 Teilnehmer konnten unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln an der Aktion vom Touristbüro Wennigsen in der zweieinhalbstündigen Tour viel Wissenswertes über das Kloster und den Mühlendammweg erfahren.

Deister-Winni berichtete unter anderem über die Historie verschiedener Gebäude und Kunstwerke – etwa des Jünglingsbrunnens, der 1972 eine Auftragsarbeit des Verkehrs- und Verschönerungsvereins Wennigsen und das letzte vollendete Werk von Friedrich Adolf Sötebier war. Er steht in Wennigsen am Klosteramthof. „Die Plastik war seinerzeit ein Tabubruch, viele Wennigser waren empört über den nackten Jüngling“, sagt Winni.

Lesen Sie mehr: Das ist die Sage vom Gockel an der Mauer der Klosterkirche

Deister-Winni erzählt Sagen

Doch auch Anekdoten und Sagen rund um das Kloster und der Klosterkirche gehörten zur Führung dazu. Neu im Programm – außer der Gockelsage und der Sage um die Schweigerose – stand die Geschichte um den Mord an dem Amtsrichter im Pfarrhaus.

Mit dem ehemaligen Pfarrhaus und dem heutigen Johanniterhaus verbindet sich eine alte Sage vom Mord an dem bösen Amtsrichter von Wennigsen. 1817 entstand durch Teilung des Amtes Calenberg das Amt Wennigsen. Damit erhielt Wennigsen die Gerichtsbarkeit für Zivilsachen und Freiwillige Gerichtsbarkeit, ab 1852 auch die Gerichtsbarkeit für Strafsachen mit Einrichtung des Amtsgerichts Wennigsen, sagt Winni. Seit dieser Zeit waren Amtsrichter in Wennigsen tätig.

Einer dieser Amtsrichter konnte sich bereits nach kurzer Zeit in Wennigsen mit keinem Menschen vertragen, erzählt Winni den Teilnehmern. Die Wennigser beschwerten sich bei der vorgesetzten Stelle, dem Obergericht Hannover. Die Obrigkeit ersetzte ihn durch einen anderen Richter. „Beide Richter trafen sich im Pfarrhaus und gerieten aneinander. Der neue Richter erstach in diesem Streit seinen Vorgänger“, sagt Winni und ergänzt: „Das Blut spritzte unter die Decke, wo es noch heute zu sehen ist. Alle Versuche, diese Spuren zu beseitigen scheiterten.“

Geistergeschichte aus Wennigsen

Der abgeschnittene Kopf des ermordeten Amtsrichters soll getrennt vom Körper in der Nähe eines Bachlaufes verscharrt worden sein. Man sagt, der Geist es Toten wandelt immer noch ruhelos in Wennigsen umher. „Jedes Jahr darf sich der Getötete dem Dorf um zwei Hahnenschritte nähern. In jedem Schaltjahr muss er jedoch wieder einen Hahnenschritt zurückgehen. Sobald der ruhelose Geist das Dorf erreicht hat, ist ihm die Schuld vergeben“, sagt Winni. Dann endlich finde der „böse Richter“ seine Ruhe in einem Grab auf dem Friedhof.

„Bei Sanierungsarbeiten und Neubau der Hauptstraße hat man im Jahr 2020 einen alten Bohlenweg freigelegt. Nahe dieser alten Bohlen, zwischen Deistersteinen, die als Befestigung dienten, hat man einen Jutesack mit einem Schädel gefunden. Handelt sich hierbei um den Schädel des „bösen Amtsrichters“?“, fragt Winni und ergänzt: „In hellen Winternächten soll man sogar den ruhelosen Geist des Amtsrichters in Wennigsen gesehen haben.“

Von Lisa Malecha